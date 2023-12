Лавина уби британка и нейния син във Френските Алпи

Б ританска жена и нейният син са загинали във Френските Алпи след лавина в планинската планинска верига Монблан, съобщи "Гардиън".

Двамата са били част от група, която е карала ски далеч извън обозначените писти заедно с инструктор, когато лавината, широка 400 метра, е паднала на 2300 метра надморска височина близо до ски курорта Сен Жерве льо Бенс в департамента Горна Савоя.

Планинските спасители съобщиха, че лавината изглежда е била предизвикана от група скиори, намиращи се по-високо по склоновете.

