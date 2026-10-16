„Той е моята сродна душа“: Шакира с трогателно признание към бившия си Антонио де ла Руа

З акриването на успешната музикална резиденция на Шакира в Мадрид донесе изненада, която малцина очакваха: сърдечно послание към Антонио де ла Руа. От сцената в парк „Макондо“ колумбийската певица изрази благодарността си към своя бивш партньор за това, че е бил ключова фигура и стабилна подкрепа по време на турнето ѝ. Както можеше да се очаква, този жест не остана незабелязан, тъй като обозначи нов етап в отношенията на бившата двойка. Сега родената в Баранкиля изпълнителка отново показа близостта си с аржентинския бизнесмен, споделяйки снимка, на която двамата са заедно, пише HOLA!

На 13 октомври, ден след последното си шоу в испанската столица, Шакира публикува в профила си в Instagram трогателно съобщение, изразявайки благодарност към всички, които спомогнаха за осъществяването на историческата ѝ резиденция. „Мадрид, не мога да повярвам, че това събитие, което беше повратна точка за мен, вече приключи“, написа певицата. „Всяка вечер с вас беше като сън... и изобщо не ми се тръгва!“, призна тя при сбогуването си.

Колумбийската звезда сподели богата галерия от кадри, запечатващи специални моменти от закриването на резиденцията ѝ в Мадрид – както от сцената, така и зад кулисите. Първата снимка я показва заобиколена от нейните танцьори, а на заден план се прожектира образът на емблематичната вълчица, превърнала се в нейно алтер его за турнето „Las Mujeres Ya No Lloran“.

Следващата снимка обаче привлече най-голямо внимание, тъй като на нея Шакира позира заедно с Де ла Руа. Черно-бялата фотография, бързо разпространена от фен акаунти по целия свят, показва бившите партньори да седят съвсем близо един до друг на диван, като певицата е облегнала глава на рамото на аржентинеца. И двамата се усмихват, наслаждавайки се на приятен момент с чаша шампанско.

Освен че отбеляза профила му, Шакира не добави допълнителен текст за Антонио в публикацията. Това обаче не беше и нужно – кадърът говореше сам по себе си и потвърди думите, които тя изрече от сцената на 12 октомври.

„Днес искам специално да благодаря на един човек, който ме придружаваше и подкрепяше през цялото турне. Той ми помогна изключително много и работи неуморно зад кулисите по концепцията и детайлите на парк „Макондо“. Защото в живота всичко се трансформира, както казва Дрекслър“, сподели Шакира пред публиката на стадиона. „Искам да благодаря на този човек, който някога беше моя половинка, а днес е страхотен приятел и сродна душа: Антонио де ла Руа. Антонио, благодаря ти. Благодаря ти за приятелството“, добави тя с широка усмивка.

Шакира и Антонио де ла Руа: История, преродена в приятелство

Шакира и Антонио де ла Руа се запознават в Буенос Айрес през 2000 г. и бързо започват романтична връзка. Бизнесменът, който е син на бившия аржентински президент Фернандо де ла Руа, дълги години беше мениджър на певицата и вдъхнови емблематични песни като „Día de Enero“ („Януарски ден“).

Въпреки това, след повече от десетилетие заедно, Шакира потвърди раздялата им в началото на 2011 г., уточнявайки, че двамата са взели това решение още през август предходната година. Краят на връзката им бе последван от съдебни спорове, след като Де ла Руа заведе иск за милиони долари срещу изпълнителката с претенции за обезщетение за работата си като неин мениджър. Делото бе официално отхвърлено от съда през 2013 г.

През 2024 г., след оттеглянето на догаждащия мениджър Хайме Левин, Шакира дискретно върна Антонио в своя екип. Оттогава аржентинският бизнесмен присъства на редица концерти на бившата си партньорка, а дъщеря му Зулу, от връзката му с бившия модел Даниела Рамос, също се снима заедно с родената в Баранкиля звезда.