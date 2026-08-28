xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

xAI съди двама свои потребители, обвинени, че са използвали Grok за създаване на сексуализирани изображения на деца, и иска те да покрият съдебните разходи и евентуалните репутационни щети на компанията.

Случаите са част от по-широка вълна от съдебни искове срещу xAI за дийпфейкове и материали със сексуално насилие над деца. Компанията твърди, че има защитни механизми и съобщава за близо 74 000 сигнала през 2026 г., довели до над 240 ареста.

Критиците смятат, че xAI прехвърля отговорността върху потребителите, вместо да реши слабостите в самия Grok. Адвокати на предполагаеми жертви твърдят, че компанията не е приложила достатъчно ефективни защитни мерки за предотвратяване на сексуализирани дийпфейкове.

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Компанията xAI на Илон Мъск възприе необичайна и агресивна стратегия, за да се защити от съдебни искове, свързани с материали със сексуално насилие над деца, за които се твърди, че са създадени от чатбота с изкуствен интелект Grok.

Наскоро компанията заведе дела срещу двама свои потребители, като твърди, че те са нарушили условията за ползване на X, използвайки Grok за създаване на изображения с експлицитно сексуално съдържание на деца. xAI е компанията майка на социалната платформа X, в която е интегриран Grok.

И двамата мъже, срещу които xAI е завела дела, са изправени и пред наказателни обвинения.

В исковете си компанията настоява тези потребители да бъдат държани отговорни за „всички разумни разходи“, които xAI прави, за да се защитава срещу дела, заведени от предполагаемите им жертви, включително обезщетения за „нанесени репутационни вреди“.

В края на миналия месец SpaceXAI заведе дело срещу Ръсел Блъдурт, фотограф от Арканзас, който е изправен пред повече от 100 наказателни обвинения за предполагаемо използване на Grok за променяне на професионални снимки на деца и превръщането им в материали със сексуално насилие над деца. Блъдурт не се признава за виновен.

„Действията на Блъдурт са били добре обмислена схема за използване на инструмента на ищеца за престъпни цели, излагайки реални жертви на дълбоки и трайни вреди, като същевременно излага ищеца на значителен правен риск и репутационни щети“, пише xAI в жалбата си.

Компанията е съдена от предполагаеми жертви на Блъдурт заради изображенията, за които се твърди, че той е създал с помощта на Grok. xAI поиска от съда да постанови, че Блъдурт трябва да покрие съдебните ѝ разходи по тези дела, тъй като е нарушил условията за ползване на X, за да създава предполагаемо незаконните и насилствени изображения.

Дори при случаи, свързани с престъпна дейност, за компаниите е изключително необичайно да прилагат условията си за ползване, като завеждат дела срещу свои потребители.

Musk’s AI company sues its users as victim lawsuits over Grok deepfakes mount https://t.co/4Q4dJQBkEQ — POLITICO (@politico) August 28, 2026

„Това не е нещо, което наистина виждате да правят други компании. Причината повечето компании да не се занимават с подобно поведение е, на първо място, че то не е добро за тяхната марка“, казва Джон Койл, професор по право в Университета на Северна Каролина и специалист по търговски договори и корпоративни съдебни спорове.

По принцип xAI прилага условията за ползване на X чрез блокиране и прекратяване на акаунти, както и чрез подаване на изискваните по закон сигнали за предполагаеми материали със сексуално насилие над деца до Националния център за изчезнали и експлоатирани деца. Само през 2026 г. компанията е подала близо 74 000 такива сигнала, които са довели до повече от 240 ареста, посочва тя в съдебни документи.

И двамата мъже, срещу които xAI е завела дела, са изправени и пред наказателни обвинения.

В исковете си компанията настоява тези потребители да бъдат държани отговорни за „всички разумни разходи“, които xAI прави, за да се защитава срещу дела, заведени от предполагаемите им жертви, включително обезщетения за „нанесени репутационни вреди“.

В края на миналия месец SpaceXAI заведе дело срещу Ръсел Блъдурт, фотограф от Арканзас, който е изправен пред повече от 100 наказателни обвинения за предполагаемо използване на Grok за променяне на професионални снимки на деца и превръщането им в материали със сексуално насилие над деца. Блъдурт не се признава за виновен.

Изкуственият интелект на Мъск е създал сексуални изображения с деца

xAI не е обяснила защо прибягва до съдебни действия в определени случаи или как решава кога да го направи. Компанията не е отговорила на запитванията на POLITICO за коментар.

Около две седмици преди да заведе дело срещу Блъдурт, xAI съди Тери Уейн Харуд, мъж от Южна Каролина, който също е обвинен, че е използвал Grok за създаване на материали със сексуално насилие над деца. Харуд също е с повдигнато наказателно обвинение за сексуална експлоатация на непълнолетен. В иска са изложени същите твърдения за нарушение на договор и е използван текст, включен дословно в последвалата жалба срещу Блъдурт.

xAI се защитава по множество дела, свързани с голи или експлицитни изображения, генерирани от Grok без съгласието на изобразените лица, включително създаването на материали със сексуално насилие над деца.

В един колективен иск има ищца, обозначена като „Джейн Доу от Южна Каролина“, която твърди, че човекът, използвал Grok, за да „съблече дигитално“ изображения на нея като дете, е бил нейният баща.

Адвокатът на „Джейн Доу от Южна Каролина“ София Риос заяви пред POLITICO , че делото на xAI срещу Харуд е „твърде малко, твърде късно“. Броят на сигналите за материали със сексуално насилие над деца, създадени с Grok, „ми показва, че истинският проблем е в техния продукт, който те трябва да поправят, за да предотвратят подобно поведение още на първо място“, каза тя.

В жалбите си xAI посочва, че компанията „вгражда технологични защитни механизми, които предотвратяват участието на недобросъвестни лица в незаконно, вредно или насилствено поведение или други опити за нарушаване на нейните правила“.

Компанията е изправена пред поне още два колективни иска, свързани с дигиталното „събличане“ на изображения. Освен това тя се защитава по поне четири индивидуални дела, основани на предполагаемите престъпления на Блъдурт, като се очакват още, според Дерек Потс, адвокат, представляващ предполагаеми жертви на Блъдурт. Всички дела по същество твърдят, че xAI не използва стандартните за индустрията защитни механизми, прилагани от други компании за изкуствен интелект, за да предотвратят създаването на сексуализирани дийпфейкове без съгласието на изобразените лица.

Потс заяви пред POLITICO, че делата на компанията срещу предполагаемите извършители са опит „да прехвърли вината другаде“, като добави, че се съмнява компанията да успее да възстанови значителна сума от Блъдурт и Харуд.