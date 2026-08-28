Умря най-младият крал в света

П очина най-младият монарх в света - кралят на Торо. Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукидии IV е умрял на 34-годишна възраст, съобщи премиерът на кралството Калвин Армстронг Рвомиире Акиики.

Официално причината за смъртта на крал Ойо не е съобщена. От кралство Торо посочват единствено, че 34-годишният монарх е бил тежко болен и е получавал лечение в САЩ, преди да почине. В местни медии се появиха твърдения за сериозно заболяване, включително рак, но тази информация не е потвърдена официално от кралството или угандийските власти.

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Кралство Торо се намира в западна Уганда. Ойо се възкачва на престола през 1995 г., когато е едва на 3 години, след смъртта на баща си. По това време е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Официалната му коронация се състои, след като навършва 18 години.

Ойо е вписан в книгата със световните рекорди на „Гинес“ като най-младия управляващ монарх в света. Той е 13-ият владетел на кралство Торо, основано в началото на XIX век, и е бил символичен лидер на повече от 2 милиона души.

Въпреки че Уганда е република с избран президент, в страната съществуват няколко традиционни кралства. Те нямат политическа власт, но продължават да имат значително културно и обществено влияние.

При обявяването на смъртта премиерът на Торо определи загубата като „неизмерима“ за кралското семейство и народа на кралството и призова хората да останат единни и спокойни.

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Кралят не е бил официално женен, но премиерът увери, че наследяването на короната е гарантирано. По думите му Ойо оставя принц, който е негов наследник, но самоличността му ще бъде обявена официално в подходящия момент според традициите на кралството.

Ойо беше известен и с обществената си дейност. Според местни медии той е подкрепял инициативи за образование и овластяване на младите хора, опазване на климата и повишаване на осведомеността за ХИВ/СПИН.

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Най-влиятелната монархическа институция в страната - кралство Буганда, също изрази съболезнования на народа на Торо и определи покойния монарх като значима фигура за Уганда.