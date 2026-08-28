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Не е диета: Древният навик, който предпазва от деменция и удължава живота

Не говорим за нова модерна диета, а за една от най-древните практики на човечеството: коменсализма, или акта на хранене заедно с други хора

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 август 2026, 15:16
Не е диета: Древният навик, който предпазва от деменция и удължава живота
Източник: iStock/GettyImages

З вучи почти твърде хубаво, за да е истина, но една проста промяна в хранителните ви навици може да направи чудеса с тялото и мозъка ви. Тя може да намали риска от депресия и да ви защити от деменция. Може да увеличи удоволствието, което изпитвате от храната, и може би дори да удължи живота ви.

Не говорим за нова модерна диета, а за една от най-древните практики на човечеството: коменсализма, или акта на хранене заедно с други хора. „Споделянето на храната е съществен механизъм за сближаване, изграждане на доверие и свързване с останалите“, казва Ян-Емануел Де Неве, професор по икономика и бихевиористика в Оксфордския университет. А това има сериозно отражение върху нашето благосъстояние.

За съжаление, нарастващата изолация в съвременния свят прави това все по-рядко срещано. Но може да се окаже по-лесно, отколкото мислите, да протегнете ръка към другите и да впрегнете древната връзка между храната и приятелството, пише Би Би Си (BBC).

Изграждане на психическа устойчивост

Голяма част от изследванията върху съвместното хранене са фокусирани върху последиците му за психичното здраве. Едно проучване на Сини Уанг и нейните колеги от Провинциалния център за контрол и превенция на заболяванията в Джъдзян, Китай, анкетира 9361 жени на възраст над 60 години.

То установява, че броят на хората, седящи около масата по време на хранене, е ясен индикатор за риска от депресия при даден човек. Това остава в сила дори след като екипът взема предвид редица други фактори, за които е известно, че влияят на благосъстоянието, като общото здраве, финансовото състояние и това дали човекът живее сам.

Много други проучвания сочат към същите изводи. Изследователи от Токио например установяват, че хората на възраст между 65 и 74 години, които живеят със семействата си, но ядат сами, имат пет пъти по-голям шанс да развият депресивни симптоми в сравнение с онези, които редовно се хранят в компания.

Вероятно най-силните доказателства идват от Световния доклад за щастието, годишен анализ на благосъстоянието, базиран на глобално проучване от социологическата агенция Gallup. През 2024 г. компанията е спонсорирана от японския производител на храни Ajinomoto, за да добави раздел за хранителните навици на хората, съдържащ следните въпроси:

Мислейки за последните 7 дни…

  • През колко дни обядвахте с някой, когото познавате?
  • През колко дни вечеряхте с някой, когото познавате?

„Очите ми светнаха, когато видях това. Гледаме данни от около 150 000 души по целия свят, които са отговорили на тези въпроси“, казва Де Неве, който е съавтор на глава за значението на съвместното хранене в последния Световен доклад за щастието. 

Екипът на Де Неве установява, че колкото повече хранения хората споделят с други, толкова по-високи резултати показват по стандартните показатели за емоционално благосъстояние, при това с поразителна последователност. 

Химикалите на щастието

Де Неве подчертава, че въпросите за споделянето на храна могат просто да служат като косвен показател за общия социален живот на човека, но той подозира, че има нещо специално в самото хранене заедно. Той посочва, че английската дума companion (компаньон/спътник) идва от латинските корени cum и pānis - „с хляб“, докато китайският термин 伙伴 (huǒ bàn) за същата концепция произлиза от йероглифи, описващи военна единица, споделяща една и съща кухненска печка. „Това има дълбоки културни корени“, казва той.

В книгата си „Friends“ Робин Дънбар, биологичен антрополог от Оксфордския университет, подчертава, че храненето естествено задейства ендорфиновата система - онези химикали на щастието, които ни карат да се чувстваме добре. Това може да засили връзката, изградена по време на хранене, водейки до по-силно усещане за близост.

Любопитно е, че присъствието на други хора може да засили удоволствието от самата храна. Поредица от проучвания на Ерика Бутби от Университета в Пенсилвания установява, че хората, които ядат шоколад в компанията на друг човек, го намират за значително по-вкусен.

Намален риск от деменция

Храненето заедно може дори да забави стареенето на мозъка. През 2025 г. японски изследователи установяват, че хората, които редовно се хранят сами, имат намален обем на мозъка в ключови региони, свързани с когнитивната функция, включително медиалния темпорален дял и хипокампа.

Въпреки че някои от тези разлики изглеждат свързани с самата диета, като цяло хората, които ядат сами, са склонни да консумират по-малко пълноценна храна, това не може да обясни всичко, което подсказва, че намалената социална връзка също играе роля в дългосрочното здраве на мозъка.

Авторите предполагат, че удоволствието и засилената социална подкрепа от споделените хранения могат да облекчат стреса, който е известен рисков фактор за неврологичен спад. Алтернативно, разговорите по време на хранене могат да осигурят допълнителна умствена стимулация, която поддържа мозъка ни активен в напреднала възраст.

Участниците в проучването са имали нормална когнитивна функция, но изследователите предупреждават, че този неврологичен спад може в крайна сметка да ги предразположи към деменция.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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