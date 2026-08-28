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Отровният феномен на Сокотра: Дървото, което съхранява вода и лекува сърцето

Наречено „бутилково дърво“, това необикновено растение цъфти в суровия пейзаж на остров Сокотра. Сокът му съдържа токсични съединения, които в миналото са ползвани за отровни стрели, а днес помагат при сърдечни заболявания

28 август 2026, 14:59
Отровният феномен на Сокотра: Дървото, което съхранява вода и лекува сърцето
Източник: iStock

С окотранският подвид на пустинната роза (Adenium obesum) изглежда точно като дърво, което дете би нарисувало. Заобленото му, подобно на луковица стъбло, тънките клони и яркорозовите му цветове изглеждат едновременно като от друг свят и твърде крехки за суровия си дом.

Растението се среща единствено върху скалистия пейзаж на остров Сокотра – йеменски остров в Индийския океан, където често го наричат „бутилково дърво“.

Основата му може да достигне впечатляващите 2,4 метра в ширина. Това име му приляга перфектно – растението изглежда като гигантска тумбеста бутилка за вода, поставена директно върху земята. Тази набъбнала форма е адаптация за оцеляване в суха среда – растението съхранява жизненоважни водни запаси в разширеното си стъбло и корени.

След като прекарва месеци като изключително странен елемент от пустинния пейзаж, растението прави истинско шоу. От началото на март до края на април пустинните рози на Сокотра избухват в поразителни розово-бели цветове.

Но необичайният му външен вид е само началото. Това растение е едновременно лековито, ритуално и изключително отровно.

Отровата, която може и да лекува

Всички разновидности на Adenium obesum принадлежат към семейство Apocynaceae, известно с това, че съдържа млечен сок (латекс) и биологично активни съединения, включително сърдечни гликозиди.

Когато бъде наранена, пустинната роза отделя гъст млечен сок, който съдържа вещества, оказващи директно влияние върху сърцето.

Тези съединения правят токсичното дърво колкото фатално, толкова и завладяващо за науката. Консумирани в много малки и прецизни количества, сърдечните гликозиди могат да увеличат силата на сърдечните съкращения, докато същевременно забавят пулса, което ги прави полезни при лечението на различни видове сърдечна недостатъчност.

Но същата тази химия прави растението и потенциален убиец. Тук с пълна сила важи правилото, че „дозата прави отровата“. Предозирането с тези гликозиди причинява повръщане, замъглено зрение, опасни аритмии и дори смърт – както при хората, така и при животните.

В медицинската литература има добре документално описан случай, при който домашен папагал от вида Синьо-жълто ара изяжда цвят от пустинна роза у дома. Птицата получава незабавна тежка реакция и прекарва 12 дни на интензивно ветеринарно лечение, преди да успее да се възстанови.

В същото време природата сътворява и парадокси: гъсениците на вид нощна пеперуда (Syntomeida epilais) се хранят именно с тези отровни листа, без да пострадат. По-късно, вече като пеперуди, те се превръщат в едни от основните опрашители на пустинната роза.

От ловно оръжие до народна медицина

Отровата обаче има и практично приложение. В Северна Танзания племето хадза традиционно използва сока от A. obesum, за да напоява върховете на стрелите си при лов на едър дивеч – биволи, зебри, жирафи и птици. Други местни общности използват растението за тровене на риба и контрол над вредителите.

Научен преглед от 2024 г. на етноботаническите употреби на растението разкрива невероятно широк спектър от приложения. В различни региони части от него са използвани за лечение на:

  • Кожни проблеми и рани
  • Ушни болки и зъбен кариес
  • Въшки и различни бактериални инфекции
  • Малария и паразитни заболявания

Учените вече са идентифицирали десетки съединения в пустинната роза, някои от които проявяват антибактериални, антивирусни, антиоксидантни и дори антиракови свойства.

Магия, мистика и бонсай

Богатият набор от свойства обяснява защо пустинната роза се използва и в редица мистични и религиозни практики.

„Вярва се, че сокът от растението е изключително ефикасен срещу болести, причинени от 'уроки', и се използва като защита срещу зли духове и завистници“, отбелязват автори на изследване, публикувано в Journal of Medicinal Plants Studies.

Разбира се, пустинната роза е и изключително популярно декоративно растение. Търсена е не само заради красивите си цветове, но и заради причудливо набъбналите си корени, които градинарите оформят около камъни под формата на зашеметяващи бонсаи.

Цветовете ѝ се използват дори в еко-печата за трансфериране на естествени пигменти върху тъкани, а в някои будистки церемонии стъблата и листата се поднасят като дарове. За много хора в Индонезия пък цветето е символ на възпоменание и се носи при посещение на гробища.

Пустинната роза не е просто красиво цвете – тя е жив резервоар за вода, традиционен лек, свещено растение и смъртоносна отрова, събрани в едно.

Източник: sciencealert    
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