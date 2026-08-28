Свят

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Питър Кълън, озвучавал едни от най-емблематичните герои в анимационното кино, си отиде на 85 години

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 14:02
Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“
Източник: AP/БТА

П итър Кълън, актьорът, дал гласа си на десетки герои от телевизионни сериали, филми и анимационни продукции, включително Оптимус Прайм от „Трансформърс“ и Йори от „Мечо Пух“, е починал на 85-годишна възраст, съобщи "Асошиейтед прес".

Кълън е издъхнал в дома си в Лос Анджелис. Новината е потвърдена от неговия агент Кевин Мотли.

Семейството на актьора призова почитателите му да почетат паметта му, като се отнасят към другите с „състрадание, почтеност и лоялност“.

  • Гласът зад Оптимус Прайм

Питър Кълън озвучава Оптимус Прайм за първи път през 1984 г. в едноименния анимационен сериал „Трансформърс“. Дълбокият му и разпознаваем баритон се превръща в неразделна част от образа на лидера на автоботите.

Кълън продължава да озвучава героя и в поредицата игрални филми „Трансформърс“, започнала през 2007 г. Така той остава свързан с една от най-популярните си роли в продължение на повече от четири десетилетия.

  • Йори и други емблематични герои

Сред най-известните роли на Кълън е и Йори – вечно мрачният и меланхоличен магаренце от света на „Мечо Пух“. Актьорът озвучава героя в различни продукции, включително телевизионния сериал „Новите приключения на Мечо Пух“.

Кълън дава гласа си и на герои от „Смърфовете“. През 1976 г. той озвучава Кинг Конг в едноименния филм с Джеф Бриджис.

  • Признание за дългогодишната му кариера

През 2023 г. Питър Кълън получава награда „Еми“ за цялостното си творчество. Отличието е признание за десетилетията му работа в телевизията и анимацията.

През 2011 г. той е номиниран за „Еми“ за озвучаването на Оптимус Прайм.

С характерния си глас Кълън се превръща в един от най-разпознаваемите актьори в историята на озвучаването, оставяйки след себе си роли, познати на няколко поколения зрители.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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