България

51-годишен мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел

Той се грижел за стадо от 35 животни и бил атакуван, докато ги напоявал

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 14:22
51-годишен мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел
Източник: iStock Photos/Getty Images

М ъж е с опасност за живота, след като е бил нападнат от бик край софийското село Вакарел. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Сигналът е получен в Районното управление в Ихтиман около 19:00 часа. Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи.

При първоначалната проверка е установено, че пострадалият е 51-годишен мъж. Той се грижел за стадо от 35 животни и бил нападнат от бика, докато ги напоявал.

Отговорникът на обекта транспортирал пострадалия до болница. Заради тежестта на получените наранявания мъжът е настанен в реанимация.

Медиците определят състоянието му като тежко, с опасност за живота.

По случая е започнато досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, а разследването се води под надзора на прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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