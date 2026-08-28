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Във вериги пред тълпата в Рим: Драматичната съдба на дъщерята на Клеопатра

Какво се случва с децата на Клеопатра след смъртта ѝ? Разкриваме невероятната история на дъщеря ѝ Клеопатра Селена II — от оковите в Рим до превръщането ѝ в една от най-могъщите владетелки на Африка

28 август 2026, 13:47
Във вериги пред тълпата в Рим: Драматичната съдба на дъщерята на Клеопатра
Източник: iStock

И сторията помни Клеопатра VII като последната царица на Египет, а нейната трагична смърт заедно с Марк Антоний е сред най-известните драми на древността. Малцина обаче знаят какво се случва с техните деца след падането на Александрия. Сред тях се откроява дъщерята на легендарната двойка - Клеопатра Селена II, която не само оцелява след триумфа на Рим, но и изгражда свое собствено забележително кралство.

Преминала през оковите на пленничеството в Рим, Клеопатра Селена умишлено възражда наследството на майка си и се превръща в изключително успешен владетел на Мавритания.

Трагедията на сирака: От Александрия до римския триумф

Клеопатра Селена се ражда около 40 г. пр. н. е. заедно с брата си близнак Александър Хелиос („Слънцето“), а майка ѝ я кръщава Селена („Луната“). Детството ѝ в Египет преминава в разкош, но завършва катастрофално през 30 г. пр. н. е., когато Октавиан Август завладява Александрия, а родителите ѝ слагат край на живота си.

10-годишната Селена и братята ѝ са отведени в Рим като военни трофеи. По време на грандиозния триумф на Октавиан децата са разподелени пред римската тълпа, оковани в тежки златни вериги.

За разлика от полубрат им Цезарион (синът на Клеопатра и Юлий Цезар), който е екзекутиран по заповед на Октавиан, Селена и братята ѝ са помилвани и предадени за отглеждане на Октавия По-младата - сестрата на Октавиан и бивша съпруга на Марк Антоний.

Сватбата, която промени съдбата ѝ

Октавиан Август разбира, че дъщерята на Клеопатра има ценно династично потекло. Около 25 г. пр. н. е. той урежда брак между 15-годишната Клеопатра Селена и Юба II - принц от Нумидия, който също е бил отгледан като пленник в Рим и се е превърнал в един от най-образованите мъже на своето време.

Август ги изпраща да управляват Мавритания (територия в днешен Алжир и Мароко) като васално на Рим кралство.

Възраждането на Птолемеите в Северна Африка

За разлика от съпруга си, който разчита на римската култура, Клеопатра Селена решително пренася египетските и птолемеевите традиции в новата си столица Йоли (преименувана на Цезарея).

Архитектурен възход: Тя изгражда величествени дворци, храмове и паметници в египетски и гръцки стил.

Културен център: Дворецът ѝ се превръща в средище за гръцки и египетски учени, художници и архитекти.

Икономически блясък: Под нейното съвместно управление с Юба II Мавритания се превръща в изключително богата търговска сила в Средиземноморието.

Клеопатра Селена се гордее с произхода си и се изобразява върху монетите с традиционните символи на египетските царици - включително с прическата и божествената корона на майка си.

Наследството на „Луната“

Клеопатра Селена ражда син, когото кръщава Птолемей от Мавритания - пряка препратка към величествената египетска династия. Той наследява трона след смъртта на родителите си, но по-късно е убит от своя братовчед - екстравагантния римски император Калигула, който се подразнил от огромното му богатство и популярност.

Въпреки трагичния край на династията, животът на Клеопатра Селена II остава уникален пример за това как една пленена принцеса успява да надделее над римските завоеватели, запазвайки духа, духа и паметта на великата си майка.

Източник: History Extra    
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