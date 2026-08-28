България

До 4 000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

Социалните служби работят на терен

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 13:44
До 4 000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера
Източник: БТА

И звършени са над 50 обхода на пострадали домове в Батак след бедствието, а засегнатите жители могат да получат различни видове финансова подкрепа, чийто общ размер достига приблизително 4000 евро. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на посещение в засегнатия район.

Щети има както в Батак, така и в село Нова махала и Пещера. Изготвят се описи на нанесените поражения, а екипи на социалните служби са на терен, за да съдействат на пострадалите жители.

„За нас е важно да сме тук днес, за да чуем хората и да видим доколко получават необходимата подкрепа от Министерството на труда и социалната политика“, заяви Клисурска.

По думите ѝ пострадалите могат да кандидатстват за няколко вида помощи.

Една от възможностите е подкрепа по целева програма за хора и семейства, попаднали в кризисна ситуация, като максималният размер достига 1300 евро. За отпускането ѝ обаче трябва да бъдат изпълнени определени условия – жилището да е единствено за семейството и да е законно построено.

Пострадалите могат да получат и еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности в размер на 1171 евро.

Предвидена е и допълнителна еднократна финансова помощ от 1550 евро, одобрена с решение на Министерския съвет от 15 януари 2026 г.

Така при изпълнение на необходимите условия общият размер на финансовата подкрепа може да достигне приблизително 4000 евро.

За получаването на средствата за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване общинската администрация трябва да подготви необходимите документи след приключването на огледите, а Общинският съвет да вземе съответното решение.

Междувременно Агенцията по заетостта ще осигури 17 работни места за община Батак. На наетите хора ще бъде възложено да подпомагат дейностите по разчистване и възстановяване след бедствието.

Обходи са извършени и в община Пещера, където до момента са установени 13 пострадали къщи.

Към момента в Батак и Пещера са установени осем семейства с деца, които се нуждаят от подкрепа. В четвъртък сутринта е постъпил и сигнал за пострадал имот в село Фотиново, където предстои да бъде извършен оглед.

По отношение на незаконните постройки в Пещера Клисурска посочи, че ситуацията е по-сложна, тъй като едно от основните условия за отпускане на част от помощите е жилището да е законно построено. Предстоят разговори с местната власт за възможните решения за засегнатите семейства.

До момента в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени около 20 заявления от жители на Батак и Пещера.

От Министерството на труда и социалната политика уточняват, че няма краен срок за кандидатстване, но призовават пострадалите да подадат необходимите документи възможно най-скоро, за да могат по-бързо да получат финансова подкрепа.

Заместник-министърът благодари на служителите на социалните служби, които по думите ѝ работят денонощно на терен, както и на общинските администрации за бързата реакция след бедствието.

Кметът на Батак Георги Харизанов също отчете добрата координация между институциите и посочи, че оценката на щетите продължава.

По думите му водата в града все още не е годна за пиене. Ежедневно се извършват проби, а експерти обследват състоянието на речното корито и на компрометираната от наводнението инфраструктура.

В община Батак е обявено бедствено положение след проливните дъждове и наводненията, а в Пещера действа частично бедствено положение в квартал „Луковица“.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова, Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в "Драгалевци" в последния момент

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

България Преди 7 минути

Според първоначалните бюджетни разчети се предвижда таванът да нарасне от 2300 на 2400 евро

<p>Внимание:&nbsp;ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления</p>

"Ще бъдете арестуван до 48 часа": ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления

България Преди 10 минути

Съобщенията са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и максимално наподобяват официална кореспонденция

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

Свят Преди 45 минути

Докато предполагаеми жертви съдят компанията заради генерирани от ИИ материали със сексуално насилие над деца, xAI пренася съдебната битка срещу собствените си потребители

,

Във вериги пред тълпата в Рим: Драматичната съдба на дъщерята на Клеопатра

Любопитно Преди 58 минути

Какво се случва с децата на Клеопатра след смъртта ѝ? Разкриваме невероятната история на дъщеря ѝ Клеопатра Селена II — от оковите в Рим до превръщането ѝ в една от най-могъщите владетелки на Африка

Ратко Младич

31 години от клането на Маркале: В Босна почитат жертвите, а в Република Сръбска - Ратко Младич

Свят Преди 1 час

43 души бяха убити при нападението на пазара в Сараево през 1995 г., докато стотици се събраха в памет на осъдения военнопрестъпник

Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"

Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"

България Преди 1 час

Специализираната акция ще продължи до края на месец септември

Влакче на ужасите

Мозъчен кръвоизлив след влакче на ужасите: Колко опасни са екстремните атракциони?

Свят Преди 1 час

Проучванията показват, че тежките увреждания са редки, но определени атракциони и здравословни състояния могат да повишат риска

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Любопитно Преди 2 часа

Как една космическа скала се превръща в метеорит? Ново изследване разкрива, че процесът не е просто изгаряне, а преминава през точно 7 сложни фази - от формирането на вакуум до финалната топлинна коричка

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

България Преди 2 часа

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал около 11:00 часа, в района на Калейшкото ханче

Доналд Тръмп

Шест месеца война с Иран - разказани чрез публикациите на Тръмп в социалните мрежи

Свят Преди 2 часа

Как една война беше обявена, водена, обявена за спечелена, превърната в преговори и след това подновена - всичко това с думите на самия президент

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

България Преди 2 часа

Кметът на София заяви, че дружеството има нужда от над 1,5 млрд. инвестиции и от дългосрочно решение за огромния си дълг

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

България Преди 2 часа

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас

„Никога повече не коментирайте тялото на жена ми!“: Бруклин Бекъм с остра реакция

„Никога повече не коментирайте тялото на жена ми!“: Бруклин Бекъм с остра реакция

Любопитно Преди 3 часа

Бруклин Бекъм защити публично съпругата си Никола Пелц от груби коментари за външния ѝ вид. Скандалът идва на фона на пълния разрив между най-големия син на Дейвид и Виктория и неговото семейство, с което той окончателно скъса връзка.

<p>МВнР с информация за българите, блокирани след бедствието в Непал</p>

След ужаса в Непал: Българите от засегнатия район ще бъдат евакуирани по сухопътен маршрут

България Преди 3 часа

Те трябва да стигнат до Лхаса, а от там с полет до Катманду

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

България Преди 3 часа

Подготвят се нови мерки за безопасност по Е-79, а до края на 2026 г. се очаква процедура за автоматично управление на реверсивното движение

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

За първи път в историята: Майка спечели короната на Miss USA

Edna.bg

Силвия Лулчева на 57 - гласът, който не можем да забравим

Edna.bg

Кюстендилеца: Вие отбихте номера по срамен начин

Gong.bg

НА ЖИВО: Жребият на ЦСКА в Лигата на конференциите

Gong.bg

Румен Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

Nova.bg

Три деца са в болница след челна катастрофа на пътя Ловеч-Троян

Nova.bg