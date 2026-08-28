До 4 000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

И звършени са над 50 обхода на пострадали домове в Батак след бедствието, а засегнатите жители могат да получат различни видове финансова подкрепа, чийто общ размер достига приблизително 4000 евро. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на посещение в засегнатия район.

Щети има както в Батак, така и в село Нова махала и Пещера. Изготвят се описи на нанесените поражения, а екипи на социалните служби са на терен, за да съдействат на пострадалите жители.

„За нас е важно да сме тук днес, за да чуем хората и да видим доколко получават необходимата подкрепа от Министерството на труда и социалната политика“, заяви Клисурска.

По думите ѝ пострадалите могат да кандидатстват за няколко вида помощи.

Една от възможностите е подкрепа по целева програма за хора и семейства, попаднали в кризисна ситуация, като максималният размер достига 1300 евро. За отпускането ѝ обаче трябва да бъдат изпълнени определени условия – жилището да е единствено за семейството и да е законно построено.

Пострадалите могат да получат и еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности в размер на 1171 евро.

Предвидена е и допълнителна еднократна финансова помощ от 1550 евро, одобрена с решение на Министерския съвет от 15 януари 2026 г.

Така при изпълнение на необходимите условия общият размер на финансовата подкрепа може да достигне приблизително 4000 евро.

За получаването на средствата за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване общинската администрация трябва да подготви необходимите документи след приключването на огледите, а Общинският съвет да вземе съответното решение.

Междувременно Агенцията по заетостта ще осигури 17 работни места за община Батак. На наетите хора ще бъде възложено да подпомагат дейностите по разчистване и възстановяване след бедствието.

Обходи са извършени и в община Пещера, където до момента са установени 13 пострадали къщи.

Към момента в Батак и Пещера са установени осем семейства с деца, които се нуждаят от подкрепа. В четвъртък сутринта е постъпил и сигнал за пострадал имот в село Фотиново, където предстои да бъде извършен оглед.

По отношение на незаконните постройки в Пещера Клисурска посочи, че ситуацията е по-сложна, тъй като едно от основните условия за отпускане на част от помощите е жилището да е законно построено. Предстоят разговори с местната власт за възможните решения за засегнатите семейства.

До момента в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени около 20 заявления от жители на Батак и Пещера.

От Министерството на труда и социалната политика уточняват, че няма краен срок за кандидатстване, но призовават пострадалите да подадат необходимите документи възможно най-скоро, за да могат по-бързо да получат финансова подкрепа.

Заместник-министърът благодари на служителите на социалните служби, които по думите ѝ работят денонощно на терен, както и на общинските администрации за бързата реакция след бедствието.

Кметът на Батак Георги Харизанов също отчете добрата координация между институциите и посочи, че оценката на щетите продължава.

По думите му водата в града все още не е годна за пиене. Ежедневно се извършват проби, а експерти обследват състоянието на речното корито и на компрометираната от наводнението инфраструктура.

В община Батак е обявено бедствено положение след проливните дъждове и наводненията, а в Пещера действа частично бедствено положение в квартал „Луковица“.