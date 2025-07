Нападение с хладно оръжие в Германия, има жертва и ранени

П оне един мъж е загинал, а двама други са ранени, след като са били нападнати от мъж с хладно оръжие в офис в германската провинция Бавария тази сутрин, съобщава местната полиция, цитирана от Ройтерс. Нападението е било извършено в Мелрихщат.

На мястото са се отзовали много представители на различни спасителни служби, които са се погрижили за ранените.

Арестуван е 21-годишен германец, допълват от полицията, която посочи, че няма индикации за политически или терористичен мотив за нападението.

