В Германия арестуваха 17-годишен младеж за предполагаем план за нападение

Г ермански следователи арестуваха вчера 17-годишен младеж в северната провинция Шлезвиг-Холщайн за предполагаемо планиране на нападение, информира ДПА.

Старши прокурорът на град Фленсбург Бернд Винтерфелд заяви пред ДПА, че заповед за ареста на заподозрения е издадена още на 7 ноември - за заговор за извършване на престъпление.

Винтерфелд заяви, че в основата на заповедта за арест стои "сценарий за нападение, но не ясно дефиниран".

Според информация на ДПА 17-годишният младеж, който вече веднъж е попадал в полезрението на полицията тази година, е искал да използва камион за нападението.

