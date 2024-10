Къде са украинските F-16?

Б лизо два месеца след като първата партида западни изтребители пристигна в Украйна, произведените в САЩ F-16 до голяма степен останаха под радара.

(Видеото е архивно: Украйна потвърди, че първите изтребители F-16 са пристигнали в страната)

Непотвърдени доклади твърдят, че украински F-16 е унищожил един от руските изтребители Су-34.

Сравнително малко се знае за първите няколко самолета, които сега са в украински ръце.

Външният министър на Литва Габриелиус Ландсбергис посочи в края на юли, че самолетите са пристигнали. Украинският президент Володимир Зеленски официално потвърди няколко дни по-късно, че самолетите са били използвани от военновъздушните сили на Киев.

Зеленски не каза колко самолета са били доставени и в експлоатация, но оценките показват, че около дузина са пристигнали през последните месеци. Дания и Холандия потвърдиха, че са изпратили първоначални партиди на изтребителите в Украйна, още самолети от двете страни ще бъдат на път през следващите няколко месеца, казаха официални лица.

Норвегия и Белгия също обещаха F-16 на Украйна.

F-16 shoots down russian SU-34.

That's exactly what the F-16s are in Ukraine for.

So far only russian sources have confirmed this - we're waiting. pic.twitter.com/LmXRNqlKS0