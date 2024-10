Анализ: Руски свръхзвуков изтребител-бомбардировач Су-34 е свален от F-16

В оенен блогър, свързан с руските военновъздушни сили, съобщи, че един от изтребителите на Москва е бил свален от украинските сили. Друг прокремълски военен блогър твърди, че самолетът Су-34 е бил свален от изтребител F-16, доставен от Запада.

(Видеото е архивно: Украйна потвърди, че първите изтребители F-16 са пристигнали в страната)

Нито един от двата доклада не е потвърден, уточняват от Newsweek като допълват, че са се свързали с руското и украинското министерство на отбраната за коментар относно непотвърдените твърдения, които предизвикаха множество спекулации в социалните медии.

Russian channels already claiming it was an F-16 that shot down the Russian fighter jet 🙃



"Our Su-34 was shot down. The crew was killed. The airplane was shot down while dropping glide bombs, about 50 km from the front line. Our Su-34 was shot down apparently by an F-16, which… pic.twitter.com/90rBbKCUi3