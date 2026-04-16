Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

П рессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че администрацията на Тръмп може да разследва поредица от мистериозни смъртни случаи и изчезвания на американски експерти, свързани с напреднали изследвания.

В сряда репортер попита Левит за десет учени, които са изчезнали или са починали от средата на 2024 г. насам и са имали „достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали“, пише Newsweek.

Тя отговори: „Не съм говорила с нашите съответни агенции по този въпрос. Със сигурност ще го направя и ще ви дадем отговор. Ако това е вярно, разбира се, това определено е нещо, което според мен тази администрация би сметнала за заслужаващо разследване. Така че нека го направя за вас“.

Сред изчезналите е генерал-майор от Военновъздушните сили Уилям Нийл МакКасланд, който за последно е бил видян на 27 февруари близо до Quail Run Court NE в Албъкърки, щата Ню Мексико.

Разследващите съобщават, че МакКасланд е оставил телефона си, диоптричните си очила и преносимите си устройства у дома, а сив суитшърт на Военновъздушните сили на САЩ по-късно е бил открит на около 2 километра източно от жилището му.

Междувременно аерокосмическият инженер Моника Реза е изчезнала през юни, докато е била на поход в Националната гора „Анджелис“ в Калифорния. Според съобщения тя преди това е работила по финансиран от правителството проект за ракетни материали, ръководен от МакКасланд.