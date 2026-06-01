Свят

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

1 юни 2026, 11:57
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П олет на United Airlines, пътуващ за Испания от Нюарк, се върнал обратно по средата на полета в събота, тъй като тийнейджър е кръстил своето устройство Fitbit „бомба“ (bomb - в оригинал името на устройството на английски език) и то се е появило сред наличните Bluetooth устройства, съобщиха официални лица и източници.

Самолетът е излетял от международното летище „Нюарк Либърти“ около 18:00 ч., но е кацнал обратно в Нюарк приблизително в 21:30 ч., след като сигурността е била сигнализирана да провери подозрително Bluetooth устройство на борда, което се е изписвало като „бомба“, съобщиха източници за „Пост“.

Полетът е бил обърнат и е кацнал обратно в Нюарк късно в събота, след като на пътниците е било указано да изключат устройствата си, но тревожното име е останало онлайн.

По-късно е било установено, че устройството е било с име на Fitbit, собственост на 16-годишен младеж на борда.

Около четири часа след началото на 8-часовия полет, сигурността е била сигнализирана да провери подозрително Bluetooth устройство със „специфична дума от четири букви“, според „Гардиън“.

Пътниците е трябвало да се евакуират, докато полицията на пристанищните власти е претърсвала самолета. Служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) и Агенцията за митническа и гранична защита (CBP) са проверили отново пътниците преди повторното качване на борда.

„Полет 236 на United от Нюарк до Палма де Майорка, Испания, се завърна безопасно в Нюарк, за да бъде разгледан потенциален проблем със сигурността“, заяви говорител на United в неделя и допълва: „Полетът продължи към Палма де Майорка с нов екипаж“.

Авиокомпанията пренасочи по-нататъшните запитвания към местните власти.

Срещу неидентифицирания тийнейджър не са повдигнати местни обвинения, но ФБР в момента разследва ситуацията, съобщиха източници.

Източник: The Post    
United Airlines авиационен инцидент сигурност на полетите Fitbit Bluetooth Нюарк Палма де Майорка ФБР авиационна безопасност спешна ситуация
