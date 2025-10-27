Любопитно

Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) са Калифорния (389) и Флорида (306)

27 октомври 2025, 11:45
Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

П опулярно приложение за докладване на НЛО е регистрирало хиляди наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) близо до водните пътища на САЩ – феномени, за които високопоставени служители на Военноморските сили на САЩ предупреждават, че могат да представляват заплаха за националната сигурност, пише New York Post.

Enigma, което се представя като „най-голямата база данни с исторически наблюдения на НЛО, която може да бъде изследвана в световен мащаб“, твърди, че е получило доклади за над 30 000 Неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и Неидентифицирани аномални явления (НАЯ) от стартирането си в края на 2022 г.

Но наблюденията не са били ограничени само до небето, като са постъпили и доклади за странни обекти, издигащи се от дълбините на морето, или потапящи се във водата без никакви пръски.

Към август Enigma също е регистрирало над 9000 мистериозни наблюдения в рамките на около 16 километра от бреговите линии на САЩ или големи водни басейни – 500 от тях в рамките на 8 километра – като над 150 от докладите описват обекти, висящи над или спускащи се във водните пътища, според Marine Technology News.

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на НПО са Калифорния (389) и Флорида (306) – и двата сред първите три щата на САЩ с най-дълга океанска брегова линия. Един от най-странните доклади включва видеозапис от телефонна камера на необясними зелени светлини, движещи се под повърхността на океана.

Приложението е публикувало карти, изобразяващи докладваните наблюдения, представени като клъстери от оранжеви точки, разпростиращи се по източното и западното крайбрежие.

Наблюденията на НЛО не са нещо ново и често се отхвърлят като измишльотини от голяма част от научната общност или се приписват на научната фантастика, но

пенсионираният контраадмирал от ВМС Тим Галаудет предупреждава, че НЛО с възможността да преминават от въздух в морето без да се разбиват или дори да създават пръски, могат да имат „променящи света“ последици.

„Фактът, че неидентифицирани обекти с необясними характеристики навлизат във водното пространство на САЩ и Министерството на отбраната (МО) не вдига огромен червен флаг, е знак, че правителството не споделя всичко, което знае за аномалните явления във всички области“, пише Галаудет в доклад от март 2024 г.

Тревожни сигнали се задействаха през юли 2019 г., когато USS Omaha записа НЛО/НАЯ, което изчезна в океана безследно, след като прелетя близо до флотилия на ВМС край бреговете на Сан Диего. Видеозапис от инцидента е бил потвърден от Пентагона, показвайки възможности, които Галаудет определи като „застрашават морската сигурност на САЩ, която вече е отслабена от относителното ни невежество относно световния океан“.

В своя доклад от 29 страници за мозъчния тръст, фокусиран върху НЛО, The Sol Foundation, Галаудет заяви, че има документиран модел на докладвани подобни явления.

„Пилоти, надеждни наблюдатели и калибрирана военна апаратура са записали обекти, ускоряващи със скорости и пресичащи границата въздух-вода по начини, невъзможни за каквото и да е, създадено от хора“,

пише той.

По темата

НЛО Неидентифицирани подводни обекти приложение Enigma заплаха за националната сигурност Военноморски сили на САЩ аномални явления наблюдения по крайбрежията на САЩ Тим Галаудет Пентагон необясними обекти
Последвайте ни
Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Повдигнаха нови обвинения на варненския кмет Благомир Коцев

Участник от

Участник от "Игри на волята" се ожени на магическа горска церемония

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 16 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 15 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 16 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 17 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 3 минути

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Министър Гуцанов коментира бюджета за следващата година</p>

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

Свят Преди 14 минути

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Полетът на „летящия Чернобил“: Путин възкресява опасната мечта за оръжие без граници

Свят Преди 56 минути

Руският главен генерал Валерий Герасимов съобщи на Путин, че ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа по време на теста на 21 октомври

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

България Преди 1 час

По отношение на инфекциозните заболявания – към момента от респираторните се регистрира основно COVID, обясни директорът на НЦЗПБ

<p>Тежка катастрофа на Цариградско &ndash; кола падна от мост</p>

Автомобил падна от мост на "Цариградско шосе“ в София, колата е премазана

България Преди 1 час

Няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 1 час

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 1 час

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

72-годишен мъж загина след нападение от бик в Старозагорско

България Преди 1 час

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 1 час

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

<p>Над&nbsp;30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България</p>

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

България Преди 1 час

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

България Преди 2 часа

Колко са парите в брой на българските депутати и кой има най-много пари в кеш

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 2 часа

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 2 часа

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 2 часа

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 2 часа

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 2 часа

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Иде "сиромашкото" лято

sinoptik.bg
1

Две нови мечки в парка в Белица

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg