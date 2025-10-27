Хиляди подводни НЛО край САЩ: Тревога в американския флот

П опулярно приложение за докладване на НЛО е регистрирало хиляди наблюдения на Неидентифицирани подводни обекти (НПО) близо до водните пътища на САЩ – феномени, за които високопоставени служители на Военноморските сили на САЩ предупреждават, че могат да представляват заплаха за националната сигурност, пише New York Post.

Enigma, което се представя като „най-голямата база данни с исторически наблюдения на НЛО, която може да бъде изследвана в световен мащаб“, твърди, че е получило доклади за над 30 000 Неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и Неидентифицирани аномални явления (НАЯ) от стартирането си в края на 2022 г.

Но наблюденията не са били ограничени само до небето, като са постъпили и доклади за странни обекти, издигащи се от дълбините на морето, или потапящи се във водата без никакви пръски.

Към август Enigma също е регистрирало над 9000 мистериозни наблюдения в рамките на около 16 километра от бреговите линии на САЩ или големи водни басейни – 500 от тях в рамките на 8 километра – като над 150 от докладите описват обекти, висящи над или спускащи се във водните пътища, според Marine Technology News.

Щатите на САЩ с най-много докладвани наблюдения на НПО са Калифорния (389) и Флорида (306) – и двата сред първите три щата на САЩ с най-дълга океанска брегова линия. Един от най-странните доклади включва видеозапис от телефонна камера на необясними зелени светлини, движещи се под повърхността на океана.

Приложението е публикувало карти, изобразяващи докладваните наблюдения, представени като клъстери от оранжеви точки, разпростиращи се по източното и западното крайбрежие.

Наблюденията на НЛО не са нещо ново и често се отхвърлят като измишльотини от голяма част от научната общност или се приписват на научната фантастика, но

пенсионираният контраадмирал от ВМС Тим Галаудет предупреждава, че НЛО с възможността да преминават от въздух в морето без да се разбиват или дори да създават пръски, могат да имат „променящи света“ последици.

„Фактът, че неидентифицирани обекти с необясними характеристики навлизат във водното пространство на САЩ и Министерството на отбраната (МО) не вдига огромен червен флаг, е знак, че правителството не споделя всичко, което знае за аномалните явления във всички области“, пише Галаудет в доклад от март 2024 г.

Тревожни сигнали се задействаха през юли 2019 г., когато USS Omaha записа НЛО/НАЯ, което изчезна в океана безследно, след като прелетя близо до флотилия на ВМС край бреговете на Сан Диего. Видеозапис от инцидента е бил потвърден от Пентагона, показвайки възможности, които Галаудет определи като „застрашават морската сигурност на САЩ, която вече е отслабена от относителното ни невежество относно световния океан“.

В своя доклад от 29 страници за мозъчния тръст, фокусиран върху НЛО, The Sol Foundation, Галаудет заяви, че има документиран модел на докладвани подобни явления.

„Пилоти, надеждни наблюдатели и калибрирана военна апаратура са записали обекти, ускоряващи със скорости и пресичащи границата въздух-вода по начини, невъзможни за каквото и да е, създадено от хора“,

пише той.