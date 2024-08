Курск: Мястото, където Съветският съюз постига една от най-важните си победи

В оенното нахлуване на Украйна на руска територия в района на Курск обхваща част от същата територия, на която Съветският съюз постига една от най-важните си победи над германските нашественици през Втората световна война, която според някои историци обръща хода на войната в Европа почти година преди инвазията в Нормандия в Деня "Д".

Десантът на 6 юни 1944 г. на плажовете във Франция често се смята на Запад за повратна точка в завладяването на Европа от нацисткия лидер Адолф Хитлер, но поражението на Германия трае от 5 юли до 23 август 1943 г., когато милиони войници и хиляди танкове и бронирани оръдия водят битка около Курск, казват историците.

С победата при Курск „Съветският съюз завзема инициативата на изток и не я отстъпва до края на войната“, казва Майкъл Бел, изпълнителен директор на Института за изследване на войната и демокрацията „Джени Крейг“ към Националния музей на Втората световна война в Ню Орлиънс.

Каква е битката при Курск?

През пролетта на 1943 г. армията на Хитлер на изток е поразена от битката при Сталинград, където германците губят почти един милион души в опита си да превземат града на река Волга, да разгромят разбитата съветска армия и да завладеят петролните полета в Южен Кавказ, които биха могли да осигурят гориво за пълното завладяване на Европа от Германия.

Съветският лидер Йосиф Сталин заповядва Сталинград да бъде отбраняван на всяка цена и германските настъпления през късното лято и есента на 1942 г. са отблъснати през зимата, а това, което е останало от германските сили в града, се предава през февруари 1943 г.

Тъй като след Сталинград германските сили са изтласкани назад по протежение на Източния фронт, генералите на Хитлер търсят начин да си върнат инициативата на изток и се спират на опитите да притиснат съветския залив - 150-километрова линия, защитавана от повече от един милион души и съсредоточена в Курск.

Генералите искат да атакуват през пролетта, но Хитлер отлага началото на операцията, наречена „Цитадела“, за да може някои от най-новите германски танкове да бъдат изпратени на фронта.

Това е дало на Съветския съюз достатъчно време да подготви отбраната на очевидното място за нападение - казва Питър Мансур, професор по история в Държавния университет в Охайо и бивш командир на бронираната кавалерия на американската армия.

„Беше доста лесно да се разбере, че германците ще имат интерес да изтласкат тази издатина от фронта“, каза Мансур.

Германия щеше да ангажира до 800 000 войници и около 3 000 танка, за да превземе този залив.

Но те се сблъскват със страховита отбрана.

Бел от Музея на Втората световна война каза, че Съветският съюз е подготвил серия от отбранителни линии, изкопал е 4 828 километра противотанкови ровове и е поставил 400 000 мини в защита, като същевременно е поставил 75% от бронетехниката си и 40% от живата си сила на Източния фронт в Курския залив или в резерв зад него.

Макар че новите танкове, които Хитлер иска да включи в битката, са по-мощни от съветската броня, силите на Сталин имаха числено предимство - казва Бел.

„Германците имат известно превъзходство в оборудването, но численото превъзходство е ясно на съветска страна“, казва Бел.

Според някои оценки съветската сила в битката при Курск надхвърля 2 милиона войници и повече от 7000 танка.

Численото предимство на съветската страна личи още повече, когато на 9 юли съюзническите сили се приземяват на италианския остров Сицилия, откривайки нов фронт, който Хитлер трябва да защитава, и го кара да прехвърли част от силите от Източния фронт в Италия, казват историците.

