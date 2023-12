Топ 6 малко известни факта за Втората световна война

Г оляма част от знанията и разбирането, които имаме за войната, идват от различни видове медии. Независимо дали става дума за емблематичния филм „Спасяването на редник Райън“ или за скандалната поредица видеоигри Call of Duty, има голям шанс да сте научили нещо за Втората световна война извън часовете си по история.

Има обаче доста странни факти и истории, за които хората просто не говорят. Ето шест от най-интересните, малко известни факти за Втората световна война.

1. Последният японски войник най-накрая се предал през 1974 г.

Не е необичайно войниците да продължат да се бият за каузата, след като нацията им се е предала. Това просто е част от реалността на това да водиш конфликт между множество континенти и държави. Но когато последният сражаващ се войник се предаде почти тридесет години след края на конфликта, има нещо ужасно странно в цялата ситуация.

Това се случило с Теруо Накамура, местен тайвански войник, който се присъединил към японската армия в началото на войната. Той предполагал, че войната все още бушува, след като неговият отряд избягал в джунглата в Индонезия. Той оцелявал сам, в търсене на храна, докато най-накрая бил открит през декември 1974 г.

2. Удивителен брой войници загинали по време на пилотно обучение

Втората световна война е един от първите големи конфликти, в които била използвана авиацията. Имало масово бързане да се обучават нови пилоти, така че много от авиационните програми не били съвсем добре обмислени и нямали достатъчно мерки за безопасност.

В резултат на това настъпили над 15 000 смъртни случая по време на обучението на пилоти. Те се дължели предимно на пилотски грешки или механични повреди. Това се превърнало в толкова сериозен проблем, че бомбардировачът B-24 станал известен като най-опасния самолет във войната, получавайки прякора „летящият ковчег“.

За да поставим това в перспектива, около 52 000 членове на американския летателен екипаж загинали през Втората световна война, което означава, че почти 30% от смъртните случаи на пилоти настъпили извън конфликта.

3. Втората световна война имала странни оръжия, като немското оръдие, което можело да стреля през морето

Втората световна война е известна като конфликт, по време на който се появили много интересни оръжия. Един от най-амбициозните проекти обаче бил оръдието V-3, гигантска машина, която можела да хвърля снаряди от Германия през морето та чак в Англия.

Вместо да използват ракети като V-2, V-3 щяло да бъде стационарно оръдие, което да може да изстрелва снаряди на разстояния до 100 мили през морето от континентална Европа до Обединеното кралство. За щастие, оръдието никога не било завършено поради бомбардировки, които го унищожили преди завършването му.

4. Полша имала мечка, която служила в армията

През 1942 г. рота от полски войници била евакуирана от Съветския съюз и намира към Иран. По пътя те се сприятелили със сирийска кафява мечка, която нарекли Войтек. Официално я зачислили като редник в поделението. Мъжете се озовали в Италия през 1943-44 г., водейки мечката със себе си. Тя помагала да се носят тежки боеприпаси и бързо се превърнала в знаменитост сред войските.

Войтек в крайна сметка бил освободен след войната. Мечката си живеела мирно в зоологическата градина в Единбург, докато починала през 1963 г.

5. Ганди се опитал да изпрати послание за мир до Хитлер

Махатма Ганди бил един от най-великите миротворци в света, но повечето хора не знаят, че той все още бил жив по време на Втората световна война.

Ганди бил толкова отдаден на мира, че се опитал да напише писмо до Хитлер, като го нарекъл „скъп приятел“ и го умолявал да спре войната. Не е ясно обаче дали съобщенията достигнали до Хитлер или не.

6. Германски командир бил толкова стресиран, че напуснал поста си и отишъл на спа



Хайнрих Химлер бил един от първите поддръжници на Хитлер, ставайки началник на Schutzstaffel (SS) и в крайна сметка бил поставен начело на военната група Вистула - група от 500 000 войници, назначени да защитават Берлин.

За съжаление, тази задача се оказала твърде тежка за Химлер, който имал нужда от ежедневни дрямки и масажи и работел само по няколко часа на ден. В крайна сметка Вистула били победени и Химлер напуснал поста си. Той избягал в санаториума Hohenlychen, за да се справи със стреса и дори се опитал да договори мирен договор с настъпващите съюзнически сили.