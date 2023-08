Кулеба към критиците на контранастъплението: Да замълчат!

У краинският външен министър Дмитро Кулеба порица критиците на тактиките на Киев в контраофанзивата срещу руската инвазия и ги призова "да замълчат", предаде Ройтерс.

