Извънземно от дълбините: Риба с прозрачен череп дебне в дълбините

О т всички странни и впечатляващи адаптации, развили се в световните океани, рибата Macropinna microstoma е може би е най-забележителната. Тези дълбоководни обитатели имат прозрачна глава,което позволява на големите им очи да гледат нагоре, сякаш наблюдават света през прозорец, докато ловуват плячка в тъмните води, пише IFL Science.

Рибите Macropinna, известни още като риби с тръбести очи, обикновено седят неподвижно в дълбоките, тъмни води, с очи, насочени нагоре, използвайки чувствителното си зрение, за да засекат силуетите на плячка отгоре. Смята се, че зелените пигменти в очите им блокират всяка останала слънчева светлина от повърхността, което позволява на рибата да открива по-добре слабото биолуминесцентно сияние на медузи и други същества над нея.

Част от диетата на рибата включва малки ракообразни и други дребни животни, носени от пипалата на медузите. Необичайната ѝ зрителна система ѝ позволява да следи плячката, докато прозрачната ѝ глава, пълна с течност, я защитава от жилещите клетки на пипалата.

Deep in the ocean's twilight zone, 600 to 800 meters (2,000 to 2,600 feet) beneath the surface, the barreleye fish (Macropinna microstoma) spots its prey above using upward-looking eyes through its transparent head.



Рибите Macropinna microstoma са описани за първи път през 1939 г. Въпреки че учените не знаят колко широко са разпространени, повечето наблюдения са от северната част на Тихия океан – от Берингово море до Япония и Долна Калифорния.

Пълният с течност „щит“ на рибата често се пропуква, когато тя се улови в мрежи и се издигне до повърхността с ниско налягане, затова е рядко описвана в научната литература или илюстрации. Въпреки това през 2009 г. изследователи от MBARI имаха късмета да уловят жив екземпляр, който оцеля няколко часа в бордов аквариум. Това им позволи да потвърдят, че рибата може да завърта тръбните си очи напред, за да се съсредоточи върху храната пред себе си, което опроверга дългогодишното схващане, че очите ѝ са винаги насочени нагоре.

Това поведение е наблюдавано и в кадри, събрани от дистанционно управлявани подводници край бреговете на Централна Калифорния на дълбочина между 600 и 800 метра.

Рибите Macropinna microstoma не са единствените животни с прозрачни части на тялото. Стъклените калмари са почти напълно прозрачни – сравнително често срещан трик в дълбокото море за маскировка от хищници и плячка.

На повърхността на Земята стъклените жаби в тропическа Централна и Южна Америка също имат полупрозрачен корем, който позволява да се видят сърцето, черният дроб и други вътрешни органи.Тази прозрачност действа като камуфлаж, слива я с листната среда и я прави по-трудна за забелязване от хищниците, особено когато силуетът ѝ се наблюдава отгоре