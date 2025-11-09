Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

П риродният свят е създал зловещ „череп“ в дълбока вулканична яма в пустинята Сахара.

От Космоса гледката наистина изглежда като призрачно привидение – бяло лице, стърчащо от скалистата обвивка на нашата планета.

Зловещата гледка е просто измама за окото, но е истинско удоволствие за гледане.

Човешките очи са привлечени от намирането на лица в неодушевени предмети. Това е неврологично пристрастие, което учените наричат ​​„пареидолия“, и винаги е малко допълнително забавно, ако лицето, което зърнем, е зловещо.

В този случай нашата планета е придала доста очарователен облик. Кошмарното лице е образувано от Тру-о-Натрон – изгаснал вулкан в Чад, известен на местно ниво като Дун Орей, което означава „голяма дупка“.

Вярна на името си, калдерата е дълбока до 1000 метра (3300 фута). Бялата ѝ маска е продукт на „содово езеро“ или корички от солена смес, известна като натрон (оттук и името на калдерата), образувани от изпаряващи се отвори и горещи извори.

Изпъкналите „очи“ и „нос“ на лицето са шлакови конуси , които представляват конусовидни хълмове, образувани около вулканични отвори.

Планините Тибести, където се намира калдерата, са най-високите вериги в Сахара, но тъй като са изключително отдалечени, учените все още не знаят много за тях.

Геолозите започват да изучават района едва през 60-те години на миналия век. Смята се, че тази калдера някога е била запълнена от ледниково езеро, преди около 14 000 години.

Сега то вече не отразява звездно нощно небе. То гледа намръщено към бездната.