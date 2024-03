"Криптирани телефони и кокаин за милиони": Заловиха британския Ел Чапо

Човекът, известен като "Ел Чапо от Обединеното кралство", води таен живот, изпълнен с луксозни коли и наркотици, а точно преди ареста си е платил 22 000 паунда за легло, на което така и не успял да си подремне.

Джонатан Касиди е заловен от полицията, когато се е връщал от Дубай. Той избягал там, след като през 2020 г. полицията е разкрила нелегалните му дейности.

Никой не знае защо се е върнал в Обединеното кралство, но на 17 октомври 2020 г. полицията го залавя на летището в Манчестър. Джонатан ръководел голям бизнес с наркотици заедно с брат си, който някога играел футбол в "Ливърпул", и приятеля им Насар Ахмед. Но всичко се разпаднало, разказва "Манчестър Ивнинг Нюз".

Джонатан обичал да демонстрира богатството си - карал Ламборгини в Дубай, винаги държал много пари в брой и носел скъп часовник. Когато пристигнал в Дубай, той казал на своите подчинени да му намерят вила, която струвала 2,5 млн. паунда. Той и брат му Джейми, който е играл футбол с известни играчи като Майкъл Оуен и Джейми Карагър, харчели парите си от продадените наркотици за луксозни имоти, съобщава MEN.

Техният партньор в престъплението, Насар Ахмед, вече бил изпратен в затвора за две години през 2001 г. за притежание на огнестрелно оръжие и подпомагане на извършител на престъпление. Това станало, след като през 2000 г. някой стрелял с пистолет в клуб в Болтън. Уейн Макдоналд, стрелецът, бил вкаран в затвора за през 2010 г., след като години наред се укривал.

Но друг заподозрян член на бандата, Джошуа Ейвис, е изчезнал, след като единствен от четиримата е бил освободен под гаранция. Сега полицията моли хората да помогнат за намирането му. Приятел на убиеца Дейл Креган е заловен от полицията, което ги отвежда до Касиди. Те смятат, че Леон Аткинсън е ръководил престъпна група в Темсайд в продължение на десет години.

Аткинсън бил обвинен, че е накарал Креган да убие Марк Шорт, първата жертва на Креган, защото групата на Марк нападнала майката на Аткинсън в кръчма. През 2013 г. той е оправдан, но през 2022 г. получава 15 години затвор за престъпления, свързани с наркотици.

"Това разследване излезе наяве благодарение на свалянето на EncroChat, когато идентифицирахме Леон Аткинсън, който беше обект на интерес от страна на полицията в продължение на няколко години след Креган. Като проучихме Аткинсън, разбрахме, че той е купувал наркотиците си от от Насар Ахмед. След това започнахме да проучваме Ахмед и установихме, че той е финансовото звено на мащабен бизнес за внос, работещ съвместно с Джонатан Касиди”, коментира главен инспектор Роджър Сметхърст от полицията.

"Това, което открихме, беше, че Ахмед уреждал прехвърлянето на пари чрез биткойн или нерегистрирани банкери в Амстердам или другаде и след като тези плащания били потвърдени, се пускали наркотици, за чието внасяне в страната отговарял Джонатан Касиди. Брат му, Джейми, е бил негов мениджър по логистиката, отговорен за това как се придвижват наркотиците из страната и как се разпространяват”, допълва инспекторът.

Кокаинът, идващ чак от Колумбия и други южноамерикански места, е вкарван тайно в Амстердам в камиони с тайници, а след това се разпространява в големите градове в Англия и Шотландия като Лийдс, Бирмингам, Манчестър и Глазгоу.

Делото срещу Касиди и Ахмед е един от първите случаи, в които съобщенията от EncroChat са използвани като доказателство в съда.

"Те оспорват валидността на доказателствата - как са получени данните - като предполагат, че те са били прихванати от правоприлагащите органи, а не че става въпрос за данни, които вече са били предадени и са били събрани по-късно от сървърите, където са били съхранявани”, обяснява главен инспектор Сметхърст.

"На два или три пъти бяхме изправени пред Апелативния и Върховния съд, когато законността беше оспорена. То почти се превърна във водещо дело в национален мащаб за това как правоприлагащите органи са получили данните и дали това е законно съгласно действащото законодателство на Обединеното кралство", допълва той.

Националната агенция за борба с престъпността води битка срещу оспорването на доказателствата от страна на четиримата обвиняеми. След като се опитаха по всички възможни начини да избягат от делото срещу тях, Касиди, Ахмед, се признаха за виновни.

"Интересното е, че когато се разрази EncroChat, Джонатан Касиди отиде в Дубай и беше там за известен период от време, а след това, дали защото никога не е имало посещения на домашния му адрес или никога не са правени запитвания за него, той се върна в Обединеното кралство и беше арестуван. Той не беше познат на полицията в Мърсисайд - за нас беше просто строител", казва Сметхърст.

Окръжният прокурор Марк Уолби, който ръководел разследването, описва банковата операция на картела, като казва: "Насар възлагал на свой куриер да събира пари в брой от цялата страна и да ги връща в Ливърпул, където те се преброяват и проверяват. Събрани са около 5 млн. паунда. Куриерът просто получавал парола и след това се срещал с хора, които му предавали спортни чанти, пълни с пари. Те не събираха и не доставяха повече от 250 000 паунда поради риска да бъдат заловени, това беше техният лимит."

#JAILED | Kingpins who flooded the streets with millions of pounds worth of cocaine jailed for over 51 years.



Thanks to a complex investigation by GMP, Jonathan Cassidy (below) can now 👋 goodbye to his luxury items and extravagant lifestyle. pic.twitter.com/EPDOcUnJDY — Greater Manchester Police (@gmpolice) March 21, 2024

По време на операцията по наблюдение полицията на Манчестър е възстановила 500 000 паунда. Те разкрили, че човекът, който се занимавал с парите на Ахмед, 46-годишният Абдул Гафар, отишъл в Ливърпул, за да вземе чанти с пари. След това отишъл в Рочдейл, за да ги предаде на друг човек, но полицаите го заловили и намерили 250 000 паунда в багажника на колата му. Гхафар се опитал да се върне в Ливърпул, но полицията го спряла на магистрала М62 и намерила още 250 000 паунда.

През 2022 г. Гафар е изпратен в затвора заедно с Аткинсън. Ахмед имал нормална къща в Бери, но също така прекарвал много време в Дубай.

"В момента, в който е бил на свобода, той е бил в неизвестност. Смятам, че тази групировка е много значима по отношение на доставките на наркотици от клас А в северозападната, ако не и в северната част на Англия. Те трябва да са били една от водещите групировки в региона заради мащаба на операцията и обема на наркотиците, които влизат в страната, и честотата им”, коментира главен инспектор Сметхърст.

Джонатан Касиди и Насар Ахмед може би са внесли в Обединеното кралство кокаин на стойност близо 26 млн. паунда.

Джейми Касиди е бил известен като "Nucleardog", а Джошуа Авис - като "Octo-Jungle". Касиди веднъж казал, че незаконната му работа е като тази на известния мексикански наркобос Ел Чапо.

Полицията прегледала съобщенията от EncroChat за шест седмици от април до май 2020 г. Те установили, че тайните телефони на групата са били използвани и за ежедневен чат, включително за споделяне на снимки от семейни събирания. Джонатан Касиди дори разкрил, че брат му Джейми Касиди някога е играл за ФК "Ливърпул".

В един от случаите Касиди изпратил нормална снимка на кутия с панадол. Но снимката била толкова ясна, че екипите на криминалистите могли да видят върху нея пръстови отпечатъци. Още снимки показват връзките между Касиди, Ахмед и техните съпруги. Също така текстовете показвали, че Касиди се опитва спешно да се свърже със семейството на Ахмед в деня след като полицията нахлува в дома на Ахмед.

На 18 май 2020 г. Джонатан Касиди е хванат да нарича полицаите под прикритие "мършави хора". Това се случва точно когато един от приятелите му е арестуван от тези служители. Датата на съдебното заседание е насрочена за понеделник, 9 февруари, но те се признават за виновни още преди началото му, дори след като прекарват месеци в опити да докажат, че доказателствата не са законни.

Джонатан Касиди, 50-годишен от Уорън Роуд, Кросби, признава, че е планирал да вкара в страната наркотици от клас А, да ги продаде, а след това да скрие парите. Ахмед, 51-годишен от Мортън Драйв, Бъри, признава за същите престъпления. Джейми Касиди, 46-годишен от Ноусли Лейн, Ноусли, признава, че е продавал наркотици от клас А и е укривал парите.

Jamie Cassidy, 46, was “drawn in” to crime by his older brother Jonathan Cassidy, 50, who likened himself to Mexican drug lord Joaquin Guzman, or El Chapo, one of the world’s most infamous traffickers, Manchester Crown Court heard. — TalkTV (@TalkTV) March 21, 2024

Джонатан Касиди е бил осъден на 21 години и девет месеца затвор. Джейми Касиди получи присъда от 13 години и три месеца затвор, а Ахмед - 21 години и девет месеца затвор. Междувременно Джошуа Ейвис от Банкрофт Роуд, Ливърпул - който към момента е в неизвестност - преди това се признава за невинен на предишно изслушване.

Обвинен е, че два пъти е подготвял контрабанда на наркотици от клас А в страната и е укривал незаконни пари.

"Лицата, осъдени на затвор днес, бяха от висшите етажи на организираната престъпност, която действа в Манчестър, и благодарение на проникването в EncroChat успяхме да видим разговорите и дейността им по начин, по който никога досега не сме били в състояние”, посочва окръжният прокурор Уолби.

"Джонатан Касиди и колегите му се почувстваха твърде удобно с криптираните си телефони и започнаха да се хвалят с личния си живот, но това само потвърди това, което вече знаехме за тях. По ирония на съдбата именно тази съобщения ги вкараха в затвора за дълго време. Това беше дългогодишен и сложен случай”, допълва той.

"С разбиването на тази организирана престъпна група сложихме край на вредата, която нанасяше на общностите в Манчестър. Не бива да се подценява обема на наркотиците, с които се занимаваше тази банда, а приносът им за сериозните вреди и насилието, които са неразривно свързани с търговията с наркотици, е неоспорим", категорични са отговорните институции.

Jamie Cassidy, his brother, Jonathan Cassidy & third man, Nasar Ahmed the money launderer being sentenced at Manchester Crown Court today. Big sentence expected for Nasar Ahmed as he was key to the whole operation. Encrypted phones & crypto currency 💱 https://t.co/MOG1Uygqxu — Damian Harry (@damian17236445) March 21, 2024

