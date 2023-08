Световният път на дрогата е пряко свързан с граждани на Сърбия

Б лизо 13 тона кокаин бяха конфискувани при акциите на европейската полиция през последните дни. Всеки от случаите е пряко свързан с граждани на Сърбия, съобщава N1.

Дългата 22 метра платноходка " Oceania dos" е трябвало да транспортира 2 тона кокаин от държави от Южна Америка до страни от Западна Европа и Сърбия за по-нататъшна продажба.

Кокаинът бил опакован в няколко маркирани пакета, които се намирали в спортни чанти. Наркотичното вещество бе открито в международни води на Атлантическия океан - испанската полиция засече платноходка, управлявана от украинец и чех, а организаторът е сръбски гражданин.

HOW EU POLICE DISMANTLED A SUPER COCAINE CARTEL SPANNING FROM EUROPE TO SOUTH AFRICA



European police say that in November 2022 they started dismantling a ‘super-cartel’ that controlled a third of Europe’s cocaine trade. Several arrests were made in Dubai and one of those… pic.twitter.com/CbwD8PFygu