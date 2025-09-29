Свят

Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия

Русия искаше преди да се върне към диалога по споразумението да разбере как ще се отчитат арсеналите на другите ядрени сили от НАТО

29 септември 2025, 08:54
Путин предлага контрол на ядрените оръжия, но Песков има условия
Източник: БТА

Д иалогът за бъдещето на договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" трябва да бъде започнат от Москва и Вашингтон, но по-нататък неизбежно ще трябва да се реши и въпроса за ядрените арсенали на Лондон и Париж, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Руският президент Владимир Путин миналата седмица заяви, че е готов да удължи с една година срока на договора "Нов СТАРТ", който налага ограничения за стратегическите ядрени оръжия на Русия и САЩ, ако американския държавен глава Доналд Тръмп направи същото.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит посочи, че руското предложение звучи "доста добре", но добави, че въпросът зависи от американския президент. През юли Тръмп каза, че държи да останат в сила ограниченията за американските и руските стратегически ядрени оръжия.

Русия отправи ядрено предупреждение

"Тук трябва да се започнат преговори, несъмнено на двустранно равнище", каза снощи Песков, като подчерта, че става въпрос за договор между Русия и САЩ.

Говорителят на Кремъл бе запитан дали остава в сила изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция, като се има предвид новата инициатива на президента Путин.

"В бъдеще няма да е възможно да се абстрахираме от тези арсенали. Още повече, че тези арсенали са част от цялостния проблем за световната и европейската сигурност и стабилност", отговори Песков.

Наруши ли Русия договора със САЩ за стратегическите оръжия

Договорът "Нов СТАРТ" е подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия, Барак Обама и Дмитрий Медведев и предвижда ограничаване на броя на стратегическите ядрени глави, които САЩ и Русия имат право да разполагат. Споразумението влиза в сила през 2011 г. и през 2021 г. срокът му на действие е удължен с пет години. "Нов СТАРТ" дава възможност на американски и руски инспектори да гарантират, че двете страни спазват уговорените условия. 

През февруари 2023 г. Путин обяви, че Русия преустановява участието си в договора, но не се оттегля от него. Русия искаше преди да се върне към диалога по споразумението да разбере как ще се отчитат арсеналите на другите ядрени сили от НАТО – Великобритания и Франция.

Русия и САЩ разполагат с най-големите ядрени арсенали в света. Договорът "Нов СТАРТ" ограничава броя на разположените стратегически ядрени бойни глави до 1550, а броя на преносителите: ракети, подводници и бомбардировачи, до 700 за всяка от страните. Франция и Великобритания, които никога не са били страни по "Нов СТАРТ", разполагат с по между 250 и 300 бойни глави.

Източник: БТА, Николай Велев    
Нов СТАРТ Контрол на ядрените оръжия Русия САЩ Преговори Ядрени арсенали Владимир Путин Дмитрий Песков Великобритания Франция
