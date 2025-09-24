Свят

Кремъл реагира след „изненадващия обрат“ на Тръмп за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи рязък завой в позицията си, заявявайки, че Украйна може да си върне териториите, окупирани от Русия

24 септември 2025, 14:44
Земята се отвори под Банкок, евакуират хиляди

Макрон засича амбициите на Тръмп за Нобелова награда след обръщението му в ООН

Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news
Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

К ремъл предупреждава: Идеята на Тръмп, че Украйна може да си върне окупираните територии, е „дълбоко погрешна“, пише Sky News.

(Във видеото: Срещата Тръмп – Зеленски: Какви са очакванията за край на войната)

Кремъл публикува ново опровержение след „изненадващия обрат“ на Доналд Тръмп от вторник вечерта и неговите коментари, в които той заяви, че Украйна може да си върне териториите, окупирани от Русия.

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Киев може по военен път да си върне всички територии и границите от 2022 г., предаде ТАСС.

"Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават", каза Песков. "Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза", подчерта представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена. 

Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел - да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.

"Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност", каза той.

Прессекретарят на Кремъл заяви, че Русия ще продължи да отстоява интересите си в украинския конфликт, говорейки за перспективите за уреждане на конфликта в контекста на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Руската страна като цяло и президентът Путин в частност високо ценят политическата воля на президента Тръмп да продължи да съдейства за търсенето на пътища за мирно уреждане", отбеляза Песков.

Според Песков президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни Русия с "хартиен тигър" след срещата си с Владимир Зеленски, под влиянието на която се намирал, когато направи тази оценка. 

Говорителят на Путин също така отбеляза, че възстановяването на отношенията между Русия и САЩ върви много по-бавно, отколкото би искала Москва. Песков каза пред репортери, че Кремъл би искал да ускори работата по премахване на "дразнителите" в двустранните отношения, и заяви, че има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат в интерес и на двете страни.

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

"Ексцентрична истерия" нарече Песков твърденията, че военната авиация на Русия е нарушила въздушното пространство на други страни, и ги определи като неоснователни и недоказани. 

Според говорителят на Кремъл руската икономика се преструктурира според нуждите на специалната военна операция и покрива всички нужди на армията, каза той пред радио РБК. Той отбеляза, че Москва вече е чувала, че руската икономика ще се срине, че "Русия ще бъде разкъсана на парчета" и т. н. "Чухме това многократно от Вашингтон, чухме го от европейските столици. Но вече мина доста време. Икономиката на Русия в голяма степен се преструктурира според нуждите на специалната военна операция по такъв начин, че всички нужди на фронта се покриват с лихвите."

В този контекст Песков допълни, че въпреки санкционния натиск от страна на неприятелски настроени държави Русия успешно изпълнява задълженията си за социално осигуряване на гражданите и планира тяхното изпълнение за години напред.

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: Sky News/БТА, Пламен Йотински    
Кремъл Доналд Тръмп Украйна Русия Дмитрий Песков Украински конфликт Окупирани територии Мирни преговори Руско-американски отношения Руска икономика
Учени откриха нов динозавър в Аржентина

Учени откриха нов динозавър в Аржентина

Любопитно Преди 3 минути

В устата на хищника е намерена кост от древен родственик на крокодилите

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

ВиК секторът се нужда еспешно от 3,7 млрд. лв.

България Преди 23 минути

Амортизацията изпреварва в пъти подмяната на водопреносната мрежа

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Новият пръстен на Кейт Мидълтън: Скритото послание зад кралския блясък

Любопитно Преди 1 час

Сапфирено-диамантеният пръстен за вечност има особено значение – той е възпоменателен знак за завършването на химиотерапията на принцесата

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

GPS "смущения" засегнаха самолета на испанския министър на отбраната над Калининград

Свят Преди 1 час

Освен Маргарита Роблес, на борда са били и роднини на испански военни летци, които са част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

Лукс или право е паркомястото в София? Как се харчат милионите от "синя" и "зелена" зона

България Преди 1 час

Над 43 млн. лева са приходите от зоните за почасово платено паркиране в столицата за година. И продължават да растат

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Любопитно Преди 2 часа

Кой е самолетът, преминал през близо 1500 гръмотевични бури и колко горещи могат да бъдат мълниите

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

Хванаха мъж, седнал зад волана с 4,19 промила алкохол

България Преди 2 часа

Той е осъждан два пъти

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 2 часа

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 2 часа

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

Свят Преди 2 часа

Стив Шоу разкрива кой е любимият му артист за работа, защо пенсията не съществува за него и най-лошият му опит в професията

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Бронзовата инсталация на National Mall представя двамата „в радостна прегръдка“, а Белият дом реагира остро

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

България Преди 3 часа

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

<p>Жена живее със &quot;смъртна присъда&quot; след имплантиране от труп</p>

"Живот с присъда смърт": Жена разви рядка болест, причинена от мембрана, извлечена от мъртъв донор

Свят Преди 3 часа

Натали Брали-Брет е родена със спина бифида, вроден дефект, причинен от разкъсване между мозъка и гръбначния мозък

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Любопитно Преди 3 часа

Все още има надежда и за останалите части от тялото

<p>Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели</p>

Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Любопитно Преди 3 часа

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот

