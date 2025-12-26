Свят

Кремъл и САЩ обсъдиха евентуалното споразумение за Украйна

Песков не коментира как руското ръководство възприема в момента мирния план, който се обсъжда между САЩ, Украйна и европейските страни

26 декември 2025, 15:58
Кремъл и САЩ обсъдиха евентуалното споразумение за Украйна
Източник: БТА

С ъветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин е разговарял с членове на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за евентуално мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на представител на Кремъл.

Съветникът по външна политика на Кремъл Юрий Ушаков е разговарял по телефона с няколко членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той не посочи кога е бил проведен разговорът.

Специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев е донесъл хартиени копия от предложенията на САЩ за мир в Москва след срещата в Маями през уикенда, а подробностите се анализират от Кремъл, каза Песков. 

„Информацията беше анализирана и от името на президента Путин беше осъществен контакт между представители на администрациите на Русия и САЩ“, каза Песков. „Беше договорено да се продължи диалогът.“

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Украинските мирни преговори са били засегнати „в общи линии“ и споменати по време на срещата, отговори Песков на въпрос по темата. 

Той не даде повече подробности за това, което е било обсъждано, отбелязва Ройтерс.

По-рано специалният пратеник Кирил Дмитриев е информирал Путин за разговорите си с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер през изминалия уикенд във Флорида, предаде ДПА.

Песков не коментира как руското ръководство възприема в момента мирния план, който се обсъжда между САЩ, Украйна и европейските страни.

Въпреки това той потвърди информацията в руския всекидневник „Коммерсант“, че Путин е очертал своите изисквания по отношение на Киев по време на среща с руски бизнес лидери, макар че не са предоставени подробности. Според публикацията руският президент е повторил отдавнашните претенции на Москва към целите Донецка и Луганска област в източна Украйна, които тя не контролира военно.

В статията се посочва също, че Путин не е обсъждал принадлежността на градовете Краматорск, Костянтиновка или Славянск, които формират стратегически важна отбранителна линия за Украйна.

Киев вече е отказвал да ги отстъпи, отбелязва агенцията.

Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Путин е предложил в замяна да се преговаря за изтеглянето на руските войски от други украински територии.

Руският президент е казал също, че САЩ са предложили съвместно управление на руската атомна електроцентрала в Запорожие. Според доклада, САЩ имат за цел да използват електроенергията от централата за производство на биткойни.

Украйна, от своя страна, се надява да си върне контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа и да я управлява съвместно със САЩ.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия и САЩ Мирни преговори Украйна Владимир Путин Кремъл Запорожка АЕЦ Донбас Изтегляне на войски Външна политика Дипломация
