България

Стартира 34-та българска експедиция на Антарктида

Корабът отплава от чилийското пристанище Пунта Аренас преди няколко дни

26 декември 2025, 14:51
Стартира 34-та българска експедиция на Антарктида
Източник: БТА

Б ългарският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) достигна бреговете на остров Ливингстън в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, написа в своя Facebook профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

Военен научно-изследователски кораб отплава към Антарктида

„С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“, добавя флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров.

Източник: БТА

Преди няколко дни корабът отплава от чилийското пристанище Пунта Аренас. Там на борда беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида.

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" се завръща

Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Източник: БТА

След отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта. 

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан. 

Източник: БТА    
Антаркдида българска експедиция
Последвайте ни
Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

„Празниците вече болят“ – емоционалното признание на съпругата на Брус Уилис

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Забавен момент: Палавият принц Луи грабна огромен шоколадов бонбон от принц Уилям

Забавен момент: Палавият принц Луи грабна огромен шоколадов бонбон от принц Уилям

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

Продажбите на електромобили в ЕС продължават да растат

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 8 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 8 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте: Няма нужда ЕС да става независим от САЩ по отношение на отбраната

Рюте: Няма нужда ЕС да става независим от САЩ по отношение на отбраната

Свят Преди 29 минути

Вашингтон очаква Европа да поема по-голяма отговорност, заяви генералният секретар на НАТО

14 ранени след нападение с нож и белина във фабрика в Япония

14 ранени след нападение с нож и белина във фабрика в Япония

Свят Преди 33 минути

38-годишен мъж е арестуван

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Скандали, бестселъри и лъжи: Най-обсъжданите книги и мемоари за 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Най-големият литературен скандал на 2025 г. обаче е свързан с мемоара на Рейнър Уин „Солният път“

Взрив в джамия в Сирия уби най-малко петима

Взрив в джамия в Сирия уби най-малко петима

Свят Преди 1 час

Засега никой не е поел отговорност за нападението

Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

Увеличават отсечките за средна скорост през 2026 г.

България Преди 1 час

Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

България Преди 2 часа

Представители на двете партии се поклониха пред Тюркян чешма

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

България Преди 2 часа

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Свят Преди 3 часа

Срещу бившия президент на Южна Корея са повдигнати още няколко обвинения

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Любопитно Преди 3 часа

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

<p>Спасиха изгубили се във Витоша туристи</p>

Планински спасители помогнаха на изгубили се туристи във Витоша

България Преди 3 часа

Те били и недобре екипирани - с дънки, анцуг и по маратонки

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

България Преди 3 часа

Адвокатът посъветва в случай, че работодателят откаже отпуск да се обърнем, към Инспекцията по труда

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Звездите споделиха в социалните мрежи как са внесли коледната магия в домовете си

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

България Преди 4 часа

В момента област Перник е на първо място по разпространение на грипа

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 4 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Издадоха заповед за арест на още 29 души в турския футбол

Gong.bg

Реал Мадрид удари на камък с още един футболист на Байерн

Gong.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg