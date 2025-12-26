Китай санкционира американски физически лица и отбранителни фирми заради Тайван

К итайското Министерство на външните работи обяви санкции срещу 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително клона на авиокомпанията "Боинг" в град Сейнт Луис, щата Мисури, заради продажба на оръжие на Тайван, предаде Ройтерс.
🚨 CHINA VS US: MAJOR ACTION ON DEFENSE FIRMS— Crypto Aman (@cryptoamanclub) December 26, 2025
In response to the record $11.1 Billion arms sales to Taiwan, China has imposed strict sanctions on 20 American defense companies and 10 senior executives.#China considers the sale of weapons to Taiwan a violation of its "Red… pic.twitter.com/qKJlg7zC5J
Мерките замразяват всички авоари, които компаниите и лицата притежават в Китай, и забраняват на местни организации и хора да правят бизнес с тях, съобщи ведомството.
Лицата, включени в списъка със санкции, нямат право и да влизат на територията на Китай.