Двама убити при нападение на палестинец в Израел

Д вама души загинаха при нападение, извършено от палестинец в северната част на Израел, предадоха Ройтерс и Франс прес, като цитират изявление на израелските власти.
Two Israelis were just murdered by a Palestinian terrorist in a car-ramming and stabbing terror attack, just two hours before Shabbat.— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 26, 2025
A 19-year-old woman and a 70-year-old man.
May their memories be a blessing.
Според службата за спешна помощ 68-годишен мъж е бил прегазен и е загинал при нападението в град Бейт Шеан. 20-годишна жена е била намушкана смъртоносно. Други двама души са понесли леки наранявания, преди нападателят да бъде прострелян от цивилен минувач.
Two Israeli settlers were just confirmed killed & six injured in a ramming and stabbing attack in Afula, northern occupied Palestine, according to local reports. (Quds News) pic.twitter.com/FtmHQs9GHD— MenchOsint (@MenchOsint) December 26, 2025
Полицията съобщава, че нападателят, който е приет в болница, живее на Западния бряг. Той се е насочвал към град Афула, когато е бил прострелян, отбелязва Асошиейтед прес.