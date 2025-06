Кремъл наруши мълчанието си за експлозията на Кримския мост

К ремъл потвърди за украинска атака срещу Кримския мост, който свързва Русия с Крим, но заяви, че съоръжението остава в експлоатация, предаде Newsweek .

Украинската служба за сигурност (СБУ) разкри на 3 юни, че е извършила специална операция, насочена срещу Кримския мост, като съобщи, че е минирала подводните подпори и че взривовете са го „повредили сериозно“. След взривовете е последвала атака с морски дрон.

„Наистина имаше експлозия. Нищо не е повредено. Мостът е в експлоатация“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на брифинг на 4 юни, съобщи „Медуза“.

Мост в Крим се срути

„Киевският режим продължава опитите си да атакува гражданска инфраструктура. Руската страна предприема съответните предпазни мерки, отчитайки добре познатия и очевиден характер на киевския режим“, добави Песков.

Това е третата атака срещу Кримския мост — стратегически важна пътна и железопътна структура и символ на руската окупация на украинския полуостров — от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Руският президент Владимир Путин незаконно анексира Крим през 2014 г. Черноморският полуостров е дом на голямо рускоезично население и на единствената руска военноморска база с излаз на "незамръзващо" море.

Путин възприема решението от съветската епоха Крим да бъде прехвърлен на Украйна през 1954 г. като тежка грешка, която той се стреми да поправи. Украйна получава независимост от Москва — заедно с Крим — при разпадането на Съветския съюз през 90-те години.

Кримският мост е от критично значение за снабдяването и придвижването на руските сили. Мостът е и физическо олицетворение на руската позиция, че полуостровът е неразделна част от Руската федерация.

