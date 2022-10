Песков за санкциите: Това е незаконно посегателство върху чужда собственост!

К ремъл обвини западните държави, че "на практика са откраднали" руските златни и валутни резерви със санкциите, наложени след началото на инвазията в Украйна на 24 февруари, съобщи Ройтерс.

В разговор с журналисти Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, беше попитан за предложението на Европейския съюз да се дадат замразени руски активи на Украйна.

