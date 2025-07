К ремъл приветства днес новината, че САЩ са спрели доставката на някои оръжия за Украйна, и заяви, че колкото по-малко оръжие доставя Вашингтон на Киев, толкова по-близо е краят на войната, предаде Ройтерс.

„Доколкото разбираме, причина за това решение са празните складове, недостигът на тези оръжия в складовете. Във всеки случай, колкото по-малко оръжия се доставят на Украйна, толкова по-близо е краят на специалната военна операция“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Пентагонът спря доставките на на някои противовъздушни ракети и други високоточни боеприпаси за Украйна заради опасения от изчерпване на собствените запаси, казаха вчера пред Ройтерс двама служители, запознати с въпроса.

Промяна във външната политика: САЩ ограничават военната помощ за Киев

Високопоставен украински депутат нарече решението на Вашингтон „болезнено“ за усилията да Киев да се защити от руските въздушни удари, които се засилиха през последните седмици.

Говорителят на Кремъл заяви днес, че именно Франция е поискала да се състои телефонен разговор между френския президент Еманюел Макрон и руския му колега Владимир Путин след пауза от близо три години и че двамата лидери са провели "много съдържателна" дискусия.

Completely expected. The Kremlin welcomed the US decision to cut weapons shipments to Ukriane. “The less weaponry is supplied to Ukraine, the sooner the [invasion] will end,” spokesman Dmitry Peskov told reporters, according to Interfax. https://t.co/di46s4POpN