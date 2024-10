Израелски въздушен удар уби красива телевизионна водеща в Дамаск

Ж урналистката Сафаа Ахмад, която е работила като водеща за сирийската държавна телевизия, загуби живота си на 1 октомври при израелски въздушен удар над столицата Дамаск.

Ахмад е първият журналист, убит в страната през 2024 г.

Renowned Syrian journalist Safaa Ahmad was killed in the Israeli airstrikes on Damascus, Syria. Unfortunately, she was among three civilians who lost their lives in the attack, while nine others were injured pic.twitter.com/DKAemd2nBo

Сирийските държавни медии съобщиха за три кръга въздушни удари по Дамаск и околностите на столицата през нощта на 1 октомври. Убийството на журналистката и водеща Сафаа Ахмад беше съобщено от нейния работодател, сирийската държавна телевизия, поради израелски въздушни удари.

Смъртта на Ахмад в Сирия следва убийството на двама журналисти в Южен Ливан, Хади Ал-Сайед и Камел Караки на 24 септември, и убийството на палестинския журналист Вафаа Алудаини в Газа на 30 септември от израелски бомбардировки само за една седмица.

Близо година след ужасяващата атака на "Хамас", на 7 октомври 2023 г., и началото на смъртоносната война в Газа, Израел опустоши всеки аспект от живота в Газа и всява ужас сред своите съседи в региона, Ливан и Сирия.

⚡️ ⭕️ #Syria - The General Authority for Radio and Television mourns the great broadcaster Safaa Ahmed, a martyr, as a result of the treacherous #Israeli aggression that the capital, #Damascus, was subjected to.



⚡️ Half an hour ago she was reporting the news.. and now she is… https://t.co/5F3zaa2RVX pic.twitter.com/We6XQY5uL4