Тя е майката на децата на един от най-злите наркобарони в историята. 29-годишната Ема Коронел, бивша кралица на красотата, пристигна в съда в Бруклин, където започна процеса срещу сочения за особено жесток и за най-големия наркодилър в света Хоакин "Ел Чапо" Гусман. Според защитата това е мит.

Известен е с това прозвище заради дребната си фигура.

На едно от заседанията по делото в Ню Йорк американски съдия забрани на Хоакин "Ел Чапо" Гусман да прегърне съпругата си точно преди началото на свидетелските показания.

Ема Коронел Айспоро, родена в Америка, се се омъжва за мексиканския наркобарон през 2007 г.

Родена на 3 юли 1989 г. в Калифорния, САЩ,смята се, че чичо й е бил убит от доверен на Ел Чапо. Той казва, че се е влюбил в Ема Корнел, когато я е видял в конкурса за красота през 2007 г. Тогава тя е била на 17 години. Той използвал влиянието си, за да спечели. Година по-късно се женят.

Тя разказва, че той много я е впечатлил.

Тя е на всички изслушвания на съпруга си, за да го целуне, тъй като не й е било позволено да го посети в затвора.

Гусман е държан в изолация, откакто е екстрадиран в Съединените щати през януари 2017 г., след като два пъти успя да избяга от затвора в Мексико, и е подложен на най-строгите процедури за сигурност в САЩ.

Наскоро, в хода на подбора на жури в Бруклинския федерален съд, той поиска в писмо до съдия Брайън Коган, изпратено от неговия адвокат, дали може да поздрави и прегърне съпругата си Ема Коронел, преди да започне даването на свидетелски показания.

Whenever his wife, Emma Coronel Aispuro, comes to court, El Chapo gives her a big smile and wave when he's escorted into the courtroom. He then spends almost the entire hearing staring at her. This is her. pic.twitter.com/UBc5BzX3Db