Кралица Камила ще участва във филм за домашното и сексуалното насилие

С лед дългогодишна кампания по тези въпроси кралица Камила ще участва в документален филм за домашното и сексуалното насилие.

Говори се, че 76-годишната кралска особа, която от години води кампании по тези въпроси, е била следена от снимачен екип на редица неотдавнашни ангажименти като част от филма, който очевидно се прави от продуцентската компания Love Monday.

Според Mail Online се разбира, че документалният филм ще обхване "по-широка сфера на домашното насилие, изнасилванията и сексуалното насилие", но кралицата и нейната работа ще бъдат "силно застъпени".

Новината за филма беше съобщена, докато Камила посещаваше във вторник специализиран център за подпомагане на жертви на насилие. (23.01.24)

Queen Camilla set to star in new documentary on domestic violencehttps://t.co/XN5vinycrb