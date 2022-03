Кралят на Норвегия Харалд Пети е заразен с COVID-19

Кралят на Норвегия Харалд Пети е дал положителен тест за новия коронавирус, предаде Асошиейтед прес, като цитира пресслужбата на кралския двор.

Монархът, който е на 85 години, има леки симптоми на COVID-19.

Norway’s 85-year-old King Harald V is taking a break from his duties and his son — the heir to the throne — Crown Prince Haakon, will take them over for now, the royal household said in a statement Tuesday. https://t.co/QHrkHWyVHO