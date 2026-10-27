България

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

27 октомври 2026, 11:56
Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори
Източник: БТА
  • Бойко Борисов получи орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен от Сливенския митрополит Арсений за подкрепата към Българската православна църква.
  • Лидерът на ГЕРБ заяви, че ще продължи да подкрепя Църквата и съхраняването на българските духовни ценности и традиции.
  • Борисов съобщи, че ГЕРБ подготвя предложения за държавния бюджет за догодина и се готви за предстоящите местни избори.

Борисов бе благословен от митрополит Галактион

Ще продължа да подкрепям Българската православна църква и нейната мисия да пази духовните ценности и да обединява хората, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Поводът е орденът „Св. Димитрий Сливенски“– I степен, който е получил от Сливенския митрополит Арсений.

"Благодаря на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений за високото отличие. Приемам го с огромна отговорност и като чест и признание за подкрепата, моята и на ГЕРБ, която винаги сме оказвали към Българската православна църква", заявява Борисов.

По думите му вярата, духовността и съхраняването на българските традиции са важна част от нашата идентичност. 

Лидерът на ГЕРБ пише също, че продължава обиколката си в страната и срещите със структурите на ГЕРБ. "С колегите сме във всекидневна координация с нашите кметове от всички региони и заедно подготвяме конкретни предложенията за решаване на проблемите по места. Голяма част от тях касаят и предложения, които ще направим по отношение на държавния бюджет за догодина. Това е основата на подготовката ни за предстоящите местни избори", се казва в публикацията.

Източник: БТА    
Бойко Борисов ГЕРБ Българска православна църква орден Св Димитрий Сливенски Сливенски митрополит Арсений местни избори държавен бюджет духовни ценности български традиции подкрепа за църквата
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Кога пускат парното в София?

Кога пускат парното в София?

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Свят Преди 12 минути

Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 21 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Володимир Зеленски

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Свят Преди 1 час

Зеленски трябва да послуша критиците си, не защото са прави за него, а защото почти със сигурност грешат, и неговото оттегляне е единственият експеримент, който може да го докаже

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Любопитно Преди 1 час

Звездата на Барселона Ламин Ямал бе коронясан за носител на наградата "Златната топка" за най-добър футболист под 21 години за 2026 г. Младият талант засенчи конкуренцията не само с футболни умения, но и с екстравагантен тоалет в Лондон

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

България Преди 1 час

Двама души остават за лечение в болница, а трима са освободени след преглед. Път I-7 беше затворен за около два часа.

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Уолтър Кьониг

Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

Свят Преди 2 часа

Звездата от емблематичната научнофантастична поредица си отиде на 90-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg