Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

И ран ще разгледа въпросите, свързани с достъпа до ядрените обекти, които са били атакувани, и до иранските ядрени материали единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, предаде Ройтерс.

По-рано Гарибабади е бил посланик на Иран в Международната агенция за атомна енергия.

Иран се съгласи на детайлни инспекции на свои ядрени обекти

Ръководителят на ядрената агенция на ООН беше заявил по-рано днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени.

"Медийният шум не може да се използва за едностранно налагане на факти на място", заяви Гарибабади в публикация в "Екс".

„Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след десет дни – това е важно, но не е от решаващо значение. Това ще се случи“, заяви Рафаел Гроси пред репортери по време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ в Япония.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в Техеран, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Гроси, от друга страна, се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той заяви, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции“, каза той. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро, добави той. Гроси още подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.

В задънената улица на ядрените преговори: МААЕ на посещение в Иран

Повече за Международната агенция за атомна енергия (МААЕ):

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е водеща световна междуправителствена организация в областта на ядреното сътрудничество. Основана през 1957 г. като автономна организация в рамките на системата на ООН, тя е базирана във Виена, Австрия. Създаването ѝ е пряк резултат от инициативата „Атоми за мир“ на американския президент Дуайт Айзенхауер, която цели да насочи развитието на ядрените технологии изключително към мирни цели и да предотврати разпространението на ядрено оръжие.

Основната мисия на МААЕ е да работи със своите държави членки и множество партньори за насърчаване на безопасното, сигурно и мирно използване на ядрените технологии. Агенцията играе централна роля в три ключови направления: ядрена проверка и контрол (гаранции), безопасност и сигурност, и наука и технологии. Чрез системата си от гаранции МААЕ извършва инспекции в ядрените обекти на държавите, за да удостовери, че ядреният материал не се отклонява от граждански към военни цели. Това е съществен елемент от международния режим за неразпространение на ядреното оръжие.

Освен контролната си дейност, МААЕ подпомага държавите в използването на ядрени техники за устойчиво развитие. Това включва приложения в медицината (например за диагностика и лечение на ракови заболявания), селското стопанство (подобряване на културите и контрол на вредителите), управлението на водните ресурси и производството на чиста електроенергия. Агенцията определя международни стандарти за радиационна защита и ядрена безопасност, които служат като глобална рамка за предотвратяване на ядрени инциденти и смекчаване на последствията от тях.Важен аспект от работата на организацията е предоставянето на експертна помощ при изграждането и експлоатацията на атомни електроцентрали, като същевременно изисква стриктно спазване на стандартите за сигурност. При критични ситуации, като аварии в ядрени съоръжения, МААЕ играе ролята на координационен център за обмен на информация и експертна помощ.

През 2005 г. Международната агенция за атомна енергия и нейният тогавашен генерален директор Мохамед Ел Барадей бяха удостоени с Нобелова награда за мир за усилията им да предотвратят използването на ядрената енергия за военни цели и да гарантират, че тя се използва по възможно най-безопасен начин. Днес МААЕ остава незаменим форум за международен диалог по въпросите на ядрената енергетика, съчетавайки научна експертиза с дипломатически усилия за поддържане на глобалната сигурност и устойчивото развитие на човечеството.