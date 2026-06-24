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Тръмп с нова заплаха: Преговорите приключват, ако Иран ни излъже

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с приключване на мирните преговори с Иран „незабавно“, ако Иран го излъжат и въведат такси за преминаване през Ормузкия проток

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 16:38
Тръмп с нова заплаха: Преговорите приключват, ако Иран ни излъже
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с приключване на мирните преговори с Иран „незабавно“, ако Иран го излъжат и въведат такси за преминаване през Ормузкия проток.

Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „Иран информира САЩ, че въпреки целящите да създадат неприятности репортажи на Фалшивите новини, които твърдят обратното, „НЯМА НИКАКВИ ТАКСИ, НИКАКВИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РАЗХОДИ И НИКАКВИ ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, КОИТО ИРАН ДА ИСКА ИЛИ ДА ПОЛУЧАВА ЗА КОРАБИТЕ, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ХОРМУЗКИЯ ПРОТОК. Ако това е фалшива информация, преговорите ще приключат незабавно! Освен това от страна на САЩ на Иран не са давани никакви пари, нито са им освобождавани техни средства. Ние ще освободим част от техните пари, които са изцяло контролирани от нас, на нашите Фермери и Ранчери, за закупуването на Царевица, Пшеница, Соя и други. В Иран има отчаяна нужда от храна и ние ще я закупим за тях изключително и само от Съединените щати. Благодарим ви за вниманието по този въпрос! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“.

Думите на държавния глава идват малко след като САЩ и Иран подписаха временно мирно споразумение за прекратяване на конфликта, въпреки че Вашингтон и Техеран продължиха да се сблъскват по някои от детайлите на меморандума за разбирателство от 14 точки, съобщава CNBS.

Съгласно меморандума двете страни се съгласиха да отворят отново Ормузкия проток без такси за период от най-малко 60 дни и да прекратят всички военни действия, включително в Ливан, където боевете между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула продължиха.

Администрацията на Тръмп се сблъска с критики от страна на републикански законодатели за определени аспекти на сделката, като някои от тях изразиха загриженост, че меморандумът за разбирателство представлява стъпка в грешна посока.

През уикенда беше установено, че корабоплаването през Ормузкия проток – тесен воден път, през който обикновено преминава около 20% от световния петролен трафик – е спряло.

Във вторник Иран и Оман заявиха в съвместно изявление, че ще започнат работа по споразумение за услугите, свързани с корабоплаването в Ормузкия проток, включително „свързаните с тях разходи в съответствие с международните стандарти“.

Разположен в залива между Оман и Иран, Ормузкият проток е признат за една от най-важните транзитни точки за петрол в света.

Цените на петрола се търгуваха на по-ниски нива в сряда. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент за август паднаха с 3% до 74,75 долара за барел, отбелязвайки най-ниската си стойност от деня преди САЩ и Израел да нанесат въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

Фючърсите върху американския лек суров петрол West Texas Intermediate за август за последно бяха отчетени с близо 3% по-ниско на ниво от 71,03 долара за барел.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNBS    
Доналд Тръмп Иран САЩ Ормузки проток мирно споразумение петрол външна политика корабоплаване геополитика международни отношения
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