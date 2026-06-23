Дронове като медузи: Сваленият над Иран пилот разкри зловещо оръжие на врага

А мериканският пилот, който беше спасен, след като самолетът му беше свален в Иран, си спомни с ужас как е бил обграден от ирански дронове, които са се движели в пълен синхрон във формация, наподобяваща медуза, пише The New York Post.

„Множество дронове, свързани помежду си и движещи се като едно цяло, с по-малки дронове под по-големите, изглеждащи като пипала. Истинска извънземна история“, споделя един от източниците, запознати със свидетелските показания на пилота пред CNN.

Пилотът на F-15 е споделил за тревожната среща по време на разпит пред разузнавателни служители след инцидента през април – което според CNN може да е индикация, че Иран значително е увеличил военните си способности в областта на безпилотните летателни апарати.

Начинът, по който изтребителят е бил свален, все още се разследва, но формацията от дронове – която според един от източниците пилотът е описал като „минно поле от дронове“, реещи се във въздуха – може да е помогнала на Иран да свали F-15.

Пилотът и офицерът по оръжейните системи катапултираха от изтребителя на католическия Разпети петък – това бе първият път в конфликта, в който американски самолет бе свален в иранско небе.

Пилотът беше спасен бързо броени часове по-късно, на 3 април, но оръжейният офицер, който е бил сериозно ранен, е бил принуден да се укрива в планините Загрос в продължение на повече от денонощие, след като Иран обяви награда за главата му.

Не е ясно дали оръжейният офицер също е станал свидетел на иранските дронове, отбелязва CNN.