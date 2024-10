„Край на хаоса": Градът, който забрани тротинетките по улиците си

К огато става дума за колела, е трудно да се отрече, че наетите електронни скутери са сред най-разпространените видове транспорт в света в момента.

През последните години машините за микромобилност се превърнаха в обичайна гледка по улиците на големите градове по света, като често са възхвалявани за това, че са ефективен и устойчив начин за придвижване на хората.

Присъствието им обаче също така предизвиква призиви за по-строг контрол, благодарение на увеличаването на броя на произшествията и оплакванията, че те причиняват хаос по тротоарите и улиците.

Властите в австралийския град Мелбърн решиха да стигнат още по-далеч, като забранят изцяло отдаването под наем на електрически скутери, като причина за това се посочват опасенията за безопасността след стотици жалби и доклади за произшествия.

Градският съвет на Мелбърн гласува за прекратяване на договорите с двамата оператори на електронни скутери - Lime и Neuron, като им даде 30-дневно предизвестие да премахнат превозните си средства.

„Това беше възможност да сложим край на хаоса по пешеходните пътеки на Мелбърн и да направим града ни отново безопасен. През последните дни чух от жителите, от търговците и от посетителите на Мелбърн буквално молби да прекратим процеса, за да направим града ни отново безопасен“, съобщи кметът на Мелбърн Никълъс Рийс на пресконференция в сряда.

Мелбърн започва краткотрайната си любовна афера с електронните скутери през 2022 г., когато правителството на щата Виктория стартира двугодишно изпитание, наричайки ги „достъпен, екологичен и икономически ефективен начин за пътуване“.

Според „доклада за пътуванията“ на града през последните години в Мелбърн са били извършени средно 7800 дневни пътувания с микромобилни превозни средства, включително 6800 с електронни скутери.

Междувременно, според изявление на правителството,процесът е помогнал за ограничаване на въглеродните емисии в града с повече от 400 тона през последните две години и половина.

Но популярността на тази сравнително нова форма на транспорт е свързана и с увеличаване на броя на произшествията и нараняванията.

През декември 2023 г. Кралската болница в Мелбърн публикува доклад, в който се посочват 256 наранявания, свързани с е-скутери, включително една катастрофа с фатален край, и призовава града да подобри мерките за безопасност за ползвателите на е-скутери. Често предлагани за наемане без лиценз, те могат да се движат с максимална скорост до 25 километра в час.

ICYMI: Paris has become the first city in Europe to ban e-scooters, a decision that has divided public opinion. pic.twitter.com/6UmDiKMGqu