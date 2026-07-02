Викинг с вкус към Hermès: Ерлинг Халанд взриви Мондиал 2026 с колекцията си от чанти

Н орвежкият нападател Ерлинг Халанд е свикнал да бъде център на вниманието. Със своите внушителни 195 сантиметра височина и дълга руса коса до раменете, той изглежда като истинско превъплъщение на викингски воин. Освен това той е сред най-добрите и скъпи футболисти в света, който успя да изведе мъжкия национален отбор на страната си до първото му участие на Световно първенство от близо три десетилетия насам.

Преди броени седмици обаче известният стилист и TikTok инфлуенсър Джак Савой насочи прожекторите към нещо съвсем различно – увлечението на Халанд към ултралуксозните чанти Hermès.

„Виждали ли сте правените по поръчка чанти Birkin на Ерлинг Халанд? Скъпи, закопчайте коланите!“, обяви Савой във видеоклип, който за броени часове се превърна във вайръл сензация.

„Първото нещо, което трябва да уточня, е, че технически не всички негови модели са моделът Birkin“, обясни по-късно Савой в телефонно интервю. Много от чантите на Халанд всъщност са от линията Haut à Courroies (HAC) – историческият модел, върху който по-късно е базирана самата Birkin, но се отличава с малко по-висок и тесен профил. Това детайлно разграничение обаче по никакъв начин не намалява зашеметяващото въздействие на колекцията му.

Лукс на пистата: От „Безкрайния път“ до шахматния мотив

Във видеото си, което вече има над 10 милиона гледания, Савой анализира стила на футболната мегазвезда. Сред най-впечатляващите екземпляри е лимитираното издание „Endless Road“ (Безкрайният път), с което Халанд бе заснет да слиза от самолета в Северна Каролина преди началото на Мондиала. Чантата в цвят слонова кост е украсена с изящна мозайка от синя и сива кожа, пресъздаваща картина на криволичеща планинска магистрала. Колекцията му включва още модел от текстил в цвят мъх, както и екстравагантна чанта с черно-оранжев шахматен мотив. При един от полетите си Халанд дори бе забелязан да носи малката чанта Birkin 25 на приятелката си Изабел Хаугсенг Йохансен, прибрана в неговата собствена огромна чанта размер 50.

„Той буквално беше комбинирал две чанти Birkin едновременно, беше невероятно шик!“, добавя Савой.

Оказва се, че норвежецът далеч не е единственият футболен ас с афинитет към висшата френска мода. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси привлича погледите по летищата с карго модел HAC 40, снабден с множество външни джобове, докато нидерландският стълб в отбраната и признат моден ценител Върджил ван Дайк залага на класическа кожена чанта в сиво-кафяв нюанс. Легендата Дейвид Бекъм също притежава завидна колекция от модели в размер XL.

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Тазгодишното Световно първенство в Северна Америка се превърна в истински парад на суетата. Френският национален отбор – сочен за един от основните фаворити за златните медали – пристигна в тренировъчния си лагер, оборудван изцяло с куфари и чанти HAC на Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Нападателят Маркюс Тюрам се появи с яркозелена велурена чанта Chanel (плод на колаборацията с Фарел Уилямс), а младата надежда Раян Шерки и халфът Ману Коне също носеха едни от най-търсените и редки аксесоари на пазара, включително огромната Hermès Kelly Maxi.

Norwegian soccer star Erling Haaland’s fans are going wild over his $300K Birkin bag collection https://t.co/itP3nwWZar pic.twitter.com/wtu1Bc2OHs — Page Six (@PageSix) June 24, 2026

Сблъсъкът на стереотипите: Мъжественост срещу мода

Въпреки възхищението на модните критици, завидната колекция на Халанд отприщи вълна от разгорещени дискусии за мъжете и правото им да носят класически дамски аксесоари. Съпоставянето на суровата, първична мъжественост на един елитен професионален спортист с традиционно женските символи на луксозната чанта предизвика културен шок у по-консервативните фенове.

Снимките на Халанд от летищата, публикувани в социалните мрежи, бързо бяха залети от злобни и хомофобски коментари, поставящи под въпрос неговата мъжественост. „Никога няма да разбера защо един зрял, силен мъж би искал да се разхожда с дамска чанта“, написа възмутен потребител в Instagram.

Други обаче твърдо застанаха зад избора на нападателя: „Значи точно така разбрах, че Халанд всъщност е невероятно стилен и уверен в себе си? Страхотен е!“.

„Мисля, че в продължение на твърде много години обществото е налагало строги рамки на хората какво могат и какво не могат да обличат. Сега сме свидетели на огромна промяна. Младото поколение просто казва: „Не ме интересува хорското мнение“. Ако нещо ме кара да се чувствам щастлив и ми харесва, ще го нося“, коментира Джак Савой. Той дава за пример и тенденцията все повече атлети да играят на терена с фини луксозни бижута на марки като Van Cleef & Arpels, без да се притесняват от нежните им мотиви.

Голямата ирония в случая е, че емблематичният модел Hermès HAC всъщност е създаден в края на XIX век с изцяло практическа и мъжка цел – като голяма и здрава кожена чанта за пренасяне на конна екипировка и седла. Френската модна къща започва да се преориентира към специфично дамски чанти едва десетилетия по-късно.

Самият Ерлинг Халанд изглежда абсолютно необезпокоен от шума около гардероба му. Той продължава да гази на терена, като отбеляза по два гола във всеки от първите си два мача на тазгодишното Световно първенство – постижение, с което в цялата история на футбола могат да се похвалят едва петима други играчи.

Комбинацията от гениални футболни умения, физическа мощ и изтънчен моден вкус само доказва, че Халанд пише своя собствена, уникална история – напук на хейтърите.