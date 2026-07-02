Любопитно

Викинг с вкус към Hermès: Ерлинг Халанд взриви Мондиал 2026 с колекцията си от чанти

Норвежкият голмайстор Ерлинг Халанд блести на Световното първенство по футбол не само с головете си, но и със завидната си колекция от чанти Hermès Birkin. Докато стилистите са във възторг, фенове в социалните мрежи спорят за мъжествеността в спорта

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 12:17
Викинг с вкус към Hermès: Ерлинг Халанд взриви Мондиал 2026 с колекцията си от чанти
Източник: Getty Images

Н орвежкият нападател Ерлинг Халанд е свикнал да бъде център на вниманието. Със своите внушителни 195 сантиметра височина и дълга руса коса до раменете, той изглежда като истинско превъплъщение на викингски воин. Освен това той е сред най-добрите и скъпи футболисти в света, който успя да изведе мъжкия национален отбор на страната си до първото му участие на Световно първенство от близо три десетилетия насам.

Преди броени седмици обаче известният стилист и TikTok инфлуенсър Джак Савой насочи прожекторите към нещо съвсем различно – увлечението на Халанд към ултралуксозните чанти Hermès.

@jack.savoie ERLING HAALAND’S BIRKIN COLLECTION! #worldcup #erlinghaaland #soccer #hermesbirkin #hermes @Erling Haaland ♬ original sound - Jack Savoie

„Виждали ли сте правените по поръчка чанти Birkin на Ерлинг Халанд? Скъпи, закопчайте коланите!“, обяви Савой във видеоклип, който за броени часове се превърна във вайръл сензация.

„Първото нещо, което трябва да уточня, е, че технически не всички негови модели са моделът Birkin“, обясни по-късно Савой в телефонно интервю. Много от чантите на Халанд всъщност са от линията Haut à Courroies (HAC) – историческият модел, върху който по-късно е базирана самата Birkin, но се отличава с малко по-висок и тесен профил. Това детайлно разграничение обаче по никакъв начин не намалява зашеметяващото въздействие на колекцията му.

  • Лукс на пистата: От „Безкрайния път“ до шахматния мотив

Във видеото си, което вече има над 10 милиона гледания, Савой анализира стила на футболната мегазвезда. Сред най-впечатляващите екземпляри е лимитираното издание „Endless Road“ (Безкрайният път), с което Халанд бе заснет да слиза от самолета в Северна Каролина преди началото на Мондиала. Чантата в цвят слонова кост е украсена с изящна мозайка от синя и сива кожа, пресъздаваща картина на криволичеща планинска магистрала. Колекцията му включва още модел от текстил в цвят мъх, както и екстравагантна чанта с черно-оранжев шахматен мотив. При един от полетите си Халанд дори бе забелязан да носи малката чанта Birkin 25 на приятелката си Изабел Хаугсенг Йохансен, прибрана в неговата собствена огромна чанта размер 50.

„Той буквално беше комбинирал две чанти Birkin едновременно, беше невероятно шик!“, добавя Савой.

Оказва се, че норвежецът далеч не е единственият футболен ас с афинитет към висшата френска мода. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси привлича погледите по летищата с карго модел HAC 40, снабден с множество външни джобове, докато нидерландският стълб в отбраната и признат моден ценител Върджил ван Дайк залага на класическа кожена чанта в сиво-кафяв нюанс. Легендата Дейвид Бекъм също притежава завидна колекция от модели в размер XL.

Embed from Getty Images

Тазгодишното Световно първенство в Северна Америка се превърна в истински парад на суетата. Френският национален отбор – сочен за един от основните фаворити за златните медали – пристигна в тренировъчния си лагер, оборудван изцяло с куфари и чанти HAC на Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Нападателят Маркюс Тюрам се появи с яркозелена велурена чанта Chanel (плод на колаборацията с Фарел Уилямс), а младата надежда Раян Шерки и халфът Ману Коне също носеха едни от най-търсените и редки аксесоари на пазара, включително огромната Hermès Kelly Maxi.

  • Сблъсъкът на стереотипите: Мъжественост срещу мода

Въпреки възхищението на модните критици, завидната колекция на Халанд отприщи вълна от разгорещени дискусии за мъжете и правото им да носят класически дамски аксесоари. Съпоставянето на суровата, първична мъжественост на един елитен професионален спортист с традиционно женските символи на луксозната чанта предизвика културен шок у по-консервативните фенове.

Снимките на Халанд от летищата, публикувани в социалните мрежи, бързо бяха залети от злобни и хомофобски коментари, поставящи под въпрос неговата мъжественост. „Никога няма да разбера защо един зрял, силен мъж би искал да се разхожда с дамска чанта“, написа възмутен потребител в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)

Други обаче твърдо застанаха зад избора на нападателя: „Значи точно така разбрах, че Халанд всъщност е невероятно стилен и уверен в себе си? Страхотен е!“.

„Мисля, че в продължение на твърде много години обществото е налагало строги рамки на хората какво могат и какво не могат да обличат. Сега сме свидетели на огромна промяна. Младото поколение просто казва: „Не ме интересува хорското мнение“. Ако нещо ме кара да се чувствам щастлив и ми харесва, ще го нося“, коментира Джак Савой. Той дава за пример и тенденцията все повече атлети да играят на терена с фини луксозни бижута на марки като Van Cleef & Arpels, без да се притесняват от нежните им мотиви.

Голямата ирония в случая е, че емблематичният модел Hermès HAC всъщност е създаден в края на XIX век с изцяло практическа и мъжка цел – като голяма и здрава кожена чанта за пренасяне на конна екипировка и седла. Френската модна къща започва да се преориентира към специфично дамски чанти едва десетилетия по-късно.

Кой, ако не Халанд - Норвегия си уреди осминафинал с Бразилия!
19 снимки
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия

Самият Ерлинг Халанд изглежда абсолютно необезпокоен от шума около гардероба му. Той продължава да гази на терена, като отбеляза по два гола във всеки от първите си два мача на тазгодишното Световно първенство – постижение, с което в цялата история на футбола могат да се похвалят едва петима други играчи.

Комбинацията от гениални футболни умения, физическа мощ и изтънчен моден вкус само доказва, че Халанд пише своя собствена, уникална история – напук на хейтърите.

Редактор: Стела Христова
Ерлинг Халанд Hermеs Луксозни чанти Мода Футбол Мъжественост Стил Birkin
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

Обичан актьор от сериала

Обичан актьор от сериала "Бригада" почина при нелеп инцидент

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Пазарната атака на BMW продължава със старт на производството на „седмицата“

Пазарната атака на BMW продължава със старт на производството на „седмицата“

carmarket.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 6 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 22 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 19 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца

Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца

Свят Преди 16 минути

Тези действия, извършени с „съществена безнаказаност“, разкриват сериозни пропуски в сигурността на критичната инфраструктура на континента, твърди нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания

Съдът остави в ареста обвиняемия за смъртта на мъж на Лъвов мост

Съдът остави в ареста обвиняемия за смъртта на мъж на Лъвов мост

България Преди 34 минути

Според съда има обосновано подозрение за извършено убийство и опасност обвиняемият да се укрие

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Свят Преди 46 минути

Мохамад Галибаф призова за масово участие и политическа реакция след смъртта на върховния лидер

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 56 минути

„Концерт с кауза“ в подкрепа на фондация „Заедно в час“ закрива Летния фестивал на София на 13 септември

<p>Три жени потрошиха салон за красота в Монтана</p>

Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая

България Преди 1 час

Щетите са нанесени в централната част на града, задържани са три жени на 28, 29 и 46 години

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Свят Преди 1 час

Бомбата в раница била по-скоро опит за сплашване, отколкото за ликвидиране на милиардера, санкциониран от Зеленски

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Парите ни Преди 1 час

Цените у нас се понижават за месец, но годишното поскъпване остава

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

Любопитно Преди 1 час

Празничното издание ще бъде излъчено тази неделя по DIEMA

<p>Калин Стоянов с обвинения за изтичане на класифицирана информация в НС</p>

Калин Стоянов с обвинения към Ивайло Мирчев - твърди, че разпространява класифицирана информация и има теч от службите

България Преди 1 час

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички"

<p>&bdquo;Кърваво&ldquo; небе уплаши Венецуела, учените разкриха истината</p>

Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо

Свят Преди 1 час

Дни след смъртоносните трусове във Венецуела, небето над столицата Каракас пламна в зловещ кървавочервен цвят. Видеоблогове взривиха социалните мрежи със спекулации за апокалиптично знамение, но метеоролозите разкриха истинската оптична причина

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 1 час

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 1 час

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

Наталия Славова Асенова

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

България Преди 1 час

Продължава разследването и издирването на 11-годишното момиче

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Свят Преди 1 час

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Любопитно Преди 2 часа

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Технологии Преди 2 часа

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

След десет години любов: Франки Мюниц и съпругата му се развеждат

Edna.bg

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Edna.bg

Скандал в Бундестима: обвиниха половинките на играчите за провала на Германия

Gong.bg

Директор обяви кога Никола Цолов ще се качи в болид от Формула 1

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Nova.bg