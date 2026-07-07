Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Л орен Бенет, член на момичешката група G.R.L. и гостуващ изпълнител в световния хит Party Rock Anthem на LMFAO, почина на 37-годишна възраст, съобщава „Гардиън“.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на нашата любима Лорен. Сърцата ни са разбити и не можем да изразим колко много означаваше тя за нас“, написа групата на страницата си в Инстаграм.

Причината за смъртта не е посочена.

Родена в Меофъм, Кент, Великобритания, Бенет участва в местни конкурси за таланти и пее в пъбове и барове, преди да се включи в риалитито The X Factor. След като е елиминирана във финалната фаза, тя е поканена на прослушване за нова момичешка група, наречена Paradiso Girls. След като се присъединява към групата, Бенет се премества в Лос Анджелис на 17-годишна възраст. Групата издава сингъла Patron Tequila с участието на Лил Джон и Ив, който достига трето място в класацията за танцови клубни песни в САЩ през 2009 г.

След като Party Rock Anthem на LMFAO се превръща в световен хит през 2011 г., Бенет се присъединява към G.R.L. – петчленна изцяло женска група. Групата участва в сингъла на Pitbull от 2014 г. Wild Wild Love и постига най-големия си успех с Ugly Heart, който достига Топ 20 във Великобритания и Топ 5 в Австралия и Нова Зеландия.

След смъртта на певицата от групата Симоне Батъл през 2014 г. G.R.L. издава сингъл в нейна памет, озаглавен Lighthouse, и започва партньорство с благотворителната организация за психично здраве Give an Hour.

„Има много млади хора, които отнемат живота си, а музикалната индустрия оказва огромно влияние върху младежта. Надяваме се, че ще успеем да помогнем на поне един човек“, заяви Бенет по онова време.

G.R.L. продължиха да изнасят от време на време концерти на живо и за кратко се събраха отново като четиричленна група през 2020 г., припомня „Гардиън“.

„Завинаги ще пазим в сърцата си любовта, смеха и безбройните спомени, които тя ни даде. Нейният прекрасен дух докосна живота на толкова много хора и тя ще ни липсва дълбоко и завинаги ще бъде обичана“, написаха G.R.L. в почит към Бенет.