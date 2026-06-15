Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата

С уперзвездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд остави футболния свят без думи, след като демонстрира завидни умения по мандарин (китайски език) в нова рекламна кампания. Нападателят стана глобален посланик на марката за китайски билков чай „Walovi“ (позната в Китай като „Wanglaoji“), а видеото е толкова необичайно, че мнозина първоначално го помислиха за компютърна измама.

Норвежкият голмайстор е главно лице в поредица от забавни клипове за бранда, в които уверено произнася цели фрази на китайски.

В едно от най-абсурдните видеа Холанд се появява в поредица от комични ситуации – от това буквално да бълва огън по време на лятно барбекю, до гледане на мач в компанията на приятели. Цялото действие се развива на фона на remix версия на популярния фенски химн за футболиста, базиран на легендарното диско парче „Moskau“ на германската група Dschinghis Khan.

В друг клип нападателят се обръща директно към камерата на чист мандарин:

„Здравейте на всички, аз съм Ерлинг Холанд, глобален посланик на Walovi.“

След това той преминава на английски, за да завърши с официалния слоган на кампанията: „Победете жегата, пийте Walovi“.

Когато от „Walovi“ публикуваха кадри зад кулисите в официалния си профил в Instagram, за да докажат, че видеото е напълно автентично, вълната от коментари буквално заля мрежата. Феновете изпаднаха в абсолютен възторг и недоумение:

„Това е абсолютен връх!“

„ Бях на 100% сигурен, че това е генерирано от изкуствен интелект (AI)“.

„Човече, той едва не излезе от образ, докато говореше“.

„Кралят на чуждите езици!“ – пишат потребители в социалните мрежи.

С тази кампания Холанд добавя още един език към впечатляващата си езикова култура. Той вече говори перфектно родното си норвежко наречие, английски, както и немски език, който научи по време на престоя си в Ред Бул Залцбург и Борусия Дортмунд.

Мащабната и необичайна рекламна кампания стартира в изключително ключов момент за стрелеца – точно преди той да започне подготовката за първото си участие на Световно първенство по футбол.