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Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата

Норвежката голова машина на „Манчестър Сити“ остави света без думи, след като стана глобално лице на азиатския билков чай Walovi. Видеото, в което Холанд бълва огън на барбекю под звуците на култово диско парче, стана толкова вайръл, че брандът трябваше да показва кадри зад кулисите, за да докаже, че кадрите не са фалшификат

15 юни 2026, 10:18
Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата
Източник: Getty

С уперзвездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд остави футболния свят без думи, след като демонстрира завидни умения по мандарин (китайски език) в нова рекламна кампания. Нападателят стана глобален посланик на марката за китайски билков чай „Walovi“ (позната в Китай като „Wanglaoji“), а видеото е толкова необичайно, че мнозина първоначално го помислиха за компютърна измама.

Норвежкият голмайстор е главно лице в поредица от забавни клипове за бранда, в които уверено произнася цели фрази на китайски.

В едно от най-абсурдните видеа Холанд се появява в поредица от комични ситуации – от това буквално да бълва огън по време на лятно барбекю, до гледане на мач в компанията на приятели. Цялото действие се развива на фона на remix версия на популярния фенски химн за футболиста, базиран на легендарното диско парче „Moskau“ на германската група Dschinghis Khan.

В друг клип нападателят се обръща директно към камерата на чист мандарин:

„Здравейте на всички, аз съм Ерлинг Холанд, глобален посланик на Walovi.“

След това той преминава на английски, за да завърши с официалния слоган на кампанията: „Победете жегата, пийте Walovi“.

Когато от „Walovi“ публикуваха кадри зад кулисите в официалния си профил в Instagram, за да докажат, че видеото е напълно автентично, вълната от коментари буквално заля мрежата. Феновете изпаднаха в абсолютен възторг и недоумение:

„Това е абсолютен връх!“

„ Бях на 100% сигурен, че това е генерирано от изкуствен интелект (AI)“.

„Човече, той едва не излезе от образ, докато говореше“.

„Кралят на чуждите езици!“ – пишат потребители в социалните мрежи.

С тази кампания Холанд добавя още един език към впечатляващата си езикова култура. Той вече говори перфектно родното си норвежко наречие, английски, както и немски език, който научи по време на престоя си в Ред Бул Залцбург и Борусия Дортмунд.

Мащабната и необичайна рекламна кампания стартира в изключително ключов момент за стрелеца – точно преди той да започне подготовката за първото си участие на Световно първенство по футбол.

Източник: thestandard.com.hk    
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