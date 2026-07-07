„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

И мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас. Съобщенията са изпратени едновременно до множество електронни адреси на съдилища и прокуратури, съобщи NOVA, която разполага с копие от един от получените имейли.

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В него се съдържа заплаха за поставени експлозиви и твърдение, че до предполагаемия взрив остават два часа.

„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, гласи част от съобщението.

Към момента няма данни заплахите да са свързани с реално поставени взривни устройства.

В Бургас съдът продължава работа

В Районния съд в Бургас не е предприета евакуация на сградата. Работата на институцията продължава нормално, а насрочените съдебни заседания не са отменени.

Сред делата, които се провеждат по график, е и заседание по делото за тежката катастрофа с АТВ, което привлече обществен интерес.

От съдебните власти са предприети необходимите действия за проверка на сигнала и оценка на риска. До момента няма информация за открити опасни предмети или вещества.

Заплахи до институции в няколко града

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в понеделник сутринта в различни части на страната. Заплашителни електронни писма са били изпратени до съдебни палати, прокуратури, болници и други държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и други населени места.

В някои институции са приложени стандартните процедури за сигурност – евакуация на служители и граждани, ограничаване на достъпа до сградите и проверки от полицейски екипи.

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До момента няма съобщения за открити взривни устройства.

Службите проверяват произхода на съобщенията

Институциите и службите за сигурност работят по установяване на източника на електронните съобщения и лицата, които стоят зад масовото им разпространение.

Според експерти подобни кампании често се извършват чрез автоматизирани системи за изпращане на голям брой имейли до публично достъпни адреси на държавни и общински структури.

Основната цел при подобни атаки обикновено е създаване на напрежение, нарушаване на нормалната работа на институциите и предизвикване на обществена паника.

Случаят остава под наблюдение на компетентните органи, които трябва да установят както произхода на заплахите, така и дали зад тях стои координирана кампания.