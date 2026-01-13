Свят

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп

13 януари 2026, 16:00
Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

К огато Владимир Путин нахлу в Украйна, той обеща на руснаците, че ще „повторят това“ – да изпратят въоръжените си сили на запад и да постигнат победа, както Съветският съюз над Германия. Днес руският президент е изпълнил само половината от това обещание. Войната, която Путин се надяваше да приключи за три дни, вече продължава по-дълго, отколкото Москва е воювала с нацистите.

Още по-лошо е, че докато Москва се заравя в Украйна, глобалната мрежа от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, изглежда се разпада, изправена пред неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп, пише POLITICO.

Операцията в Украйна, която първоначално трябваше да е бърза, се превърна в бавно изтощително противопоставяне. Продължителността на конфликта вече надвишава 1418-те дни, през които съветските войски са отблъсквали нацисткото настъпление, избутвайки германците от Москва до Берлин.

По време на почти четиригодишната кампания в Украйна Москва е успяла да овладее само малка част от страната, с цена от около 1,1 милиона руски жертви и нарастващи проблеми в тила. Този месец около 600 000 руснаци останаха без ток в Белгородска област след украински ракетен удар.

Международно изглежда, че Путин има малко възможности да предотврати това съюзниците му да бъдат „откъснати“ един по един.

Кремъл е на отбранителна позиция в Близкия изток от края на 2024 г., когато падането на правителството на Башар Асад в Сирия го лиши от надежден партньор в региона.

Москва също така не успя да защити най-близкия си приятел в Южна Америка по-рано този месец, когато САЩ заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, който преди това беше присъствал на Парада за деня на победата в Москва през май миналата година.

Срамно, но Москва дори не успя да предотврати безпрецедентното задържане на руски танкер от САЩ.

Преди само година Путин подписа стратегическо партньорство за 20 години с Техеран. Сега режимът – който доставяше на Русия дронове Shahed за войната в Украйна – е застрашен от протестиращи, а Тръмп намекна, че може да се намеси военнополитически в защита на демонстрантите.

Руснаците обръщат внимание.

„Цяла ера идва към своя край“, написа на 7 януари про-военен военен блогър под псевдонима Максим Калашников, отразявайки нарастващата критика към руското ръководство. Той с аргументира, че руските власти са прекарвали твърде много време в опит да създадат образ на велика сила, вместо да предприемат стъпки, за да станат такава. „Обещанието‚ можем да повторим, „се провали“, заключава Калашников.

Журналисти, близки до иранския режим, съобщават, че в последните седмици Москва е доставила на Иран руски бронирани машини „Спартак“ и боеви хеликоптери, вероятно за да помогне за отблъскването на протестиращите, според Никита Смагин, експерт по отношенията Русия–Иран и сътрудник на Carnegie Endowment for International Peace.

„Но иранците нямат илюзии, че ако ситуацията стане критична, Русия просто ще се дистанцира, както се случи с Башар Асад“, каза той, имайки предвид падането на сирийския диктатор през 2024 г. и последвалото му преселване в Русия.

Реалността е, че съюзът, вдъхновен от Москва, винаги е бил до голяма степен фиктивен, каза бившият руски дипломат Борис Бондарев. „Нито Венецуела, нито Иран са част от някаква руска империя“, обясни той. След инвазията в Украйна, „за Русия беше важно да покаже, че не е сама, но това е пропаганда“.

Смагин подчерта, че споразумението за партньорство между Иран и Русия изрично не включва клаузи за взаимна отбрана, като описва отношенията им като „стабилни“ с намек за „силно недоверие“. „Двете страни не са истински съюзници, те са стратегически партньори по необходимост, защото и двете имат малко други възможности“, добави той.

Пропагандните говорители на Кремъл се опитват да представят ситуацията положително, като твърдят, че собственото пренебрегване на международното право от Вашингтон показва, че Русия е била права да нахлуе в Украйна.

Други коментатори се опитват да омаловажат връзката между Русия и съюзниците ѝ или подчертават разликите между Втората световна война и войната в Украйна, за да обяснят липсата на напредък. Те твърдят, че армията не е слаба, просто руснаците са по-малко ангажирани, отколкото преди. „Преди цялата страна се бори с нацистите, сега интерес проявяват само около 5%“, твърди канал в Telegram с подходящото име „Не спирай войната“.

Путин сам все още не е коментирал събитията във Венецуела или Иран, верен на своята практика да оставя подчинените си да обясняват лошите новини, отбеляза Бондарев.

Той добави, че Кремъл вероятно възприема действията на САЩ във Венецуела и срещу танкера като опити да притиснат Русия. За да покаже, че не се поддава на натиск, Русия ще търси начини да демонстрира собственото си превъзходство, главно в Украйна, посочи Бондарев, като посочи изстрела на хиперзвукова ракета „Орешник“ в Украйна миналата седмица.

Унизена или не, Бондарев предупреждава да не се очаква „омекване“ на руската позиция. „Дори и да е слаб, Кремъл ще се стреми да покаже, че е силен“.

По темата

Източник: POLITICO    
война в Украйна Владимир Путин руска външна политика разпадане на съюзи геополитика Иран Венецуела Кремъл американска намеса руски неуспехи




