Космонавт засне град Адана от Космоса след земетресението (СНИМКИ)

К осмонавтът на Роскосмос Дмитрий Петелин засне от Международната космическа станция (МКС) пострадалия от земетресението град Адана в Турция, съобщи ТАСС.

Снимките, направени от Петелин, който е и специален кореспондент на руската информационна агенция, показват града, летището и езерото Сейхан.

Special correspondent of our agency, Roscosmos cosmonaut Dmitry Petelin photographed the city of Adana, which suffered from the earthquake, from the ISS. The pictures show the city, the airport and Lake Seyhan. pic.twitter.com/Dowmo1RgjH