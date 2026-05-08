Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

П редседателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната, отбеляза Коща с пост в "Екс" по този повод.
Congratulations to Rumen Radev on taking office as Prime Minister of Bulgaria.— António Costa (@eucopresident) May 8, 2026
Bulgaria lies at the heart of Europe, having recently joined the Schengen area and the euro.
I look forward to welcoming you back to the #EUCO to work together on our shared agenda for a prosperous,…
Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа, добавя Коща в обръщението си към Радев.
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за поста министър-председател на България
Както съобщихме, по-рано днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател.