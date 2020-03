Коронавирус и в европейските институции, първи потвърден случай на заразен

Р егистриран е първи случай на заразен с новия коронавирус в европейските институции, предава АFP.

Става дума за служител на Европейската агенция за отбраната, базирана в Брюксел. Той се е върнал на 23 февруари от Италия.

По-рано се появиха слухове, че заразеният е участвал в заседание заедно с още 30 служители на други евроинситуции. Информацията обаче бе опровергана от говорителката на Агенцията Елизабет Шофман.

Европейската агенция за отбраната е създадена през 2004 г., за да помогне на страните членки да адаптират военния си потенциал към новите заплахи.

Европейският чиновник е бил включен в данните за регистрирани на територията на Белгия, заразени с новия коронавирус.

Вчера ЕК обяви, че проучва актуализиране на мерките си за превенция срещу разпространението на заразата с коронавируса, след като Европейският център за контрол и превенция на заболяванията, базиран в Стокхолм, повиши степента на риска.

Коронавирусът е претърпял близо 150 мутации

от началото на избухването на заболяването в Китай в края на 2019 година, съобщава изследване, публикувано в National Science Review.

Chinese scientists have discovered the novel #coronavirus has evolved into two major subtypes. The two subtypes are named L and S. The L type is more aggressive. Instances of the S type, which is older and less aggressive, have increased in frequency recently. #COVID19